У наступній Верховній Раді буде щонайменше 86 жінок



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Фото: Hromadske

За партійними списками проходять 61 жінка, ще й 25 по мажоритарці

У Верховній Раді 9-го скликання працюватимуть щонайменше 86 жінок від різних політичних сил, які складатимуть 19% депутатського корпусу. Це на 7% більше, ніж їх є сьогодні в діючому парламенті.

Про це заявила народний депутат Ірина Суслова.

«Станом на 12:00 в процесі підрахунку голосів бачимо, що у Верховну Раду проходить 86 жінок. 61 – за партійними списками й 25 по мажоритарці. Це буде новим рекордом присутності жінок в парламенті – 19%! Тоді як в діючій Раді лише 12% депутатів – це жінки», - заявила Ірина Суслова.

За її словами, рекордсменами за кількістю жінок будуть фракції «Голосу» (44,4%), Європейської солідарності (40%) та Слуги народу (27%).

Нагадаємо, 18 липня в ефірі телеканалу «1+1» перший віцеспікер, член партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко побилась об заклад, що у прохідній частині «ЄС» більше жінок, ніж у будь-якій іншій партії, що бере участь у парламентських перегонах. Як з’ясувалось, більше всього жінок було в списках Опозиційної платформи – За життя (33,5%) та «Слуга народу» (32%).

Згідно з законодавством, ті партії, які за результатами виборів мають у своєму складі не більше двох третин членів однієї статі (тобто, жінок не менше, ніж третина), отримують додаткові кошти у розмірі 10% щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій.

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