Активісти викрили мережу тролів, які допомагають антизахідним політикам в Україні



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Понад 80% Twitter-підписників нардепа Дубінського (з вибірки дослідження) мають ознаки тролів

Тролі, які працюють на антизахідні сили, демонструють надлюдську продуктивність (часто - понад 100 твітів на день)

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org представили результати дослідження «Фейкові фанати: Як антизахідні сили в Україні та Росії використовують армії тролів для просування власних інтересів».

Дослідження викриває мережі фейкових підписників, які проросійські й антизахідні гравці використовують у своїй інформаційній війні проти Європи, США, європейської інтеграції України та її незалежності від Росії.

Понад 300 тисяч імовірних тролів просували ідеї Віктора Медведчука у Twitter.

Майже 80% підписників Шарія у Twitter (з вибірки дослідження) мають ознаки тролів.

Понад 80% Twitter-підписників Дубінського (з вибірки дослідження) мають ознаки тролів.

Акаунти, які допомагають антизахідним політикам в Україні, часто пов’язані з російським інформаційним полем.

Тролі, які працюють на антизахідні сили, демонструють надлюдську продуктивність (часто - понад 100 твітів на день).

Як зазначає Володимир Єрмоленко, директор з аналітики ГО «Інтерньюз-Україна» та головний редактор UkraineWorld.org, в Україні зростає антизахідна пропаганда: «Політичні сили, які її просувають, прагнуть ввести в оману українське суспільство і переконати його в тому, що найбільша загроза суверенітету України йде із Заходу – від консультантів із Європи й Америки, а не від російських танків. Для цього вони використовують не тільки «фейкову інформацію», а й «фейкових фанатів» – армії тролів у соцмережах, які просувають антизахідний контент. Ми виявили чималу кількість «солдатів» цієї армії».

Результати дослідження

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Зокрема, дослідження викрило:

мережі ймовірних тролів/ботів, які просувають проросійські наративи щодо трагедії MH17, для дискредитації судового розгляду цієї справи;

мережу підозрілих акаунтів, що поширює меседжі Віктора Медведчука у Twitter;

значну кількість (~80% від загальної кількості з нашої вибірки) профілів із ознаками тролів серед фанатів популярних блогерів Анатолія Шарія та Олександра Дубінського;

мережу імовірних тролів/ботів, яку використовують для просування меседжів колишніх соратників Януковича Андрія Портнова і Олени Лукаш;

групу імовірних тролів, що розкручують своїми коментарями антизахідні YouTube-канали.

Як зазначають автори дослідження, дуже часто коріння таких армій тролів знаходяться в Росії; їхня поведінка часто прив’язана до кремлівського порядку денного.