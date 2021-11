Американський журналіст повідомив подробиці «держперевороту», який анонсував Зеленський

Колишній кореспондент Радіо «Вільна Європа»/Радіо Свобода Крістофер Міллер, який понад 10 років працював у Києві, у своєму Twitter розкрив подробиці «держперевороту», про який заявив сьогодні на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський.

«За словами джерел, близьких до українського лідера, які розмовляли зі мною сьогодні вранці, змова державного перевороту, про яку заявив сьогодні президент Володимир Зеленський, планувалась офіцером ФСБ та трьома перебіжчиками з Міністерства внутрішніх справ України, які базуються в Криму», – написав американський журналіст, який з 2020 року працює кореспондентом видання BuzzFeed News у Нью-Йорку.

