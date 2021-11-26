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    Американський журналіст повідомив подробиці «держперевороту», який анонсував Зеленський

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    Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов причетний до планів повалення влади в Україні&nbsp; - Американський журналіст повідомив подробиці «держперевороту», який анонсував Зеленський
    Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов причетний до планів повалення влади в Україні 
    фото: Офіс президента

    «Офіцер ФСБ і троє зрадників», – журналіст розповів подробиці підготовки держперевороту, про який заявив Зеленський

    Колишній кореспондент Радіо «Вільна Європа»/Радіо Свобода Крістофер Міллер, який понад 10 років працював у Києві, у своєму Twitter розкрив подробиці «держперевороту», про який заявив сьогодні на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський.

    «За словами джерел, близьких до українського лідера, які розмовляли зі мною сьогодні вранці, змова державного перевороту, про яку заявив сьогодні президент Володимир Зеленський, планувалась офіцером ФСБ та трьома перебіжчиками з Міністерства внутрішніх справ України, які базуються в Криму», – написав американський журналіст, який з 2020 року працює кореспондентом видання BuzzFeed News у Нью-Йорку.

    Повідомлення вже спровокувало реакцію у соціальних мережах.

    «Переворот, на який ми заслужили. Весь сир бор через записи переговорів трьох ментів із Криму та одного ФСБшника. Президент на всю країну прив'язав Ахметова до держперевороту на основі балаканини трьох алкашів з Криму, які просто згадували його прізвище. Єврооблігації ДТЕКу обвалилися за підсумками секретних переговорів трьох ментів із Криму, змусивши інвесторів відчути себе ідіотами», – написав у Facebook відомий інветбанкір Сергій Фурса.

    Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про підготовку державного перевороту, до якого намагаються втягнути Ріната Ахметова. У свою чергу, Ахметов назвав такі твердження брехнею.

    «Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують», – наголосив бізнесмен.

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    Теги: ФСБ Рінат Ахметов переворот скандал Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента
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    Американський журналіст повідомив подробиці «держперевороту», який анонсував Зеленський