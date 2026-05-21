Екссуддя Верховного суду за три дні до підозри подарував квартиру синові-детективу НАБУ

Квартиру і паркомісце Прокопенко переоформив на сина-детектива 16 травня, а 19 травня НАБУ вручило йому підозру

Колишній суддя Верховного суду Олександр Прокопенко перед отриманням підозри в хабарництві подарував квартиру синові Богданові Прокопенку, який є детективом Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвокатку Тетяну Козаченко.

Згідно з декларацією сина Прокопенка, квартира в Києві площею 127 кв. м. і машиномісце, оцінені в 1,6 млн грн, були переоформлені батьком на сина-детектива в суботу 16 травня. А вже в вівторок, 19 травня, НАБУ вручило Прокопенку і ще трьом чинним суддям Верховного суду підозри у справі Князєва. Йдеться про суддів Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву і Жанни Єленіну.

Як відомо, Вища рада правосуддя 24 вересня 2024 року задовольнила заяву судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олександра Прокопенка про звільнення у відставку.

Нагадаємо, 19 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Згодом стало відомо, що НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного суду.

Як відомо, НАБУ та САП обвинувачують колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва в організації схеми з одержання хабарів за рішення суду, зокрема в отриманні хабаря у $2,7 млн. Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує закон України «Про запобігання корупції».

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному суді. 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.

До слова, 18 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, хоча зменшив суму застави. Після ще кількох зменшень суми заставу у 18,168 млн грн заплатили і 31 січня 2024 року Князєв вийшов з-під варти.