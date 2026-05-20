Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ

Матеріали ревізії «Енергоатома» долучили до кримінального провадження

Державна аудиторська служба України завершила державний фінансовий аудит і ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «НАЕК «Енергоатом» та передала матеріали перевірки до НАБУ. У Держаудитслужбі цю інформацію підтвердили «Главкому».

Як повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, аудиторський звіт та акт ревізії вже долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро України.

Водночас деталі аудиту наразі не розголошуються через вимоги статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, яка стосується нерозголошення даних досудового розслідування.

За словами Басалаєвої, перевірки у сфері енергетики тривають. Зокрема, у червні має завершитися аудит ПАТ «Центренерго». Після цього Держаудитслужба планує перевірки Оператора газотранспортної системи України та компанії «Укргазвидобування».

Аудит «Енергоатома» було ініційовано розпорядженням Кабінету Міністрів України №1223-р від 13 листопада 2025 року. Перевірка охопила діяльність центрального апарату управління компанії та десяти її філій, включно з трьома атомними електростанціями.

Як повідомляв «Главком», нова наглядова рада «Енергоатома» провела перше засідання та обрала головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші. До оновленого складу наглядової ради увійшли чотири незалежні члени та троє представників держави, серед яких колишня президентка Canadian Nuclear Safety Commission Руміна Велші, екскерівник Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман, французький дипломат Бріс Буюон, а також представники українського уряду.

Крім того, наглядова рада підтримала рішення про припинення повноважень віцепрезидента компанії Якова Хармута. Руміна Велші має понад 40 років досвіду у сфері ядерної енергетики, раніше очолювала ядерний регулятор Канади, комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

До слова, «Енергоатом» продовжує поступовий перехід українських атомних електростанцій на паливо американської компанії Westinghouse Electric Company. Наразі частина енергоблоків працює у змішаному режимі з використанням палива різних виробників, однак у компанії наголошують, що це не впливає на безпеку експлуатації.

Першою станцією, де паливо Westinghouse частково або повністю використовується на всіх енергоблоках, стала Рівненська АЕС. За словами директора станції Тараса Ткача, наступним етапом має стати перехід на 18-місячний паливний цикл для підвищення ефективності роботи енергоблоків.