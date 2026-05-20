Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ
Аудит «Енергоатома» завершено
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Матеріали ревізії «Енергоатома» долучили до кримінального провадження

Державна аудиторська служба України завершила державний фінансовий аудит і ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «НАЕК «Енергоатом» та передала матеріали перевірки до НАБУ. У Держаудитслужбі цю інформацію підтвердили «Главкому».

Як повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, аудиторський звіт та акт ревізії вже долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро України.

Водночас деталі аудиту наразі не розголошуються через вимоги статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, яка стосується нерозголошення даних досудового розслідування.

За словами Басалаєвої, перевірки у сфері енергетики тривають. Зокрема, у червні має завершитися аудит ПАТ «Центренерго». Після цього Держаудитслужба планує перевірки Оператора газотранспортної системи України та компанії «Укргазвидобування».

Аудит «Енергоатома» було ініційовано розпорядженням Кабінету Міністрів України №1223-р від 13 листопада 2025 року. Перевірка охопила діяльність центрального апарату управління компанії та десяти її філій, включно з трьома атомними електростанціями.

Як повідомляв «Главком», нова наглядова рада «Енергоатома» провела перше засідання та обрала головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші. До оновленого складу наглядової ради увійшли чотири незалежні члени та троє представників держави, серед яких колишня президентка Canadian Nuclear Safety Commission Руміна Велші, екскерівник Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман, французький дипломат Бріс Буюон, а також представники українського уряду.

Крім того, наглядова рада підтримала рішення про припинення повноважень віцепрезидента компанії Якова Хармута. Руміна Велші має понад 40 років досвіду у сфері ядерної енергетики, раніше очолювала ядерний регулятор Канади, комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

До слова, «Енергоатом» продовжує поступовий перехід українських атомних електростанцій на паливо американської компанії Westinghouse Electric Company. Наразі частина енергоблоків працює у змішаному режимі з використанням палива різних виробників, однак у компанії наголошують, що це не впливає на безпеку експлуатації.

Першою станцією, де паливо Westinghouse частково або повністю використовується на всіх енергоблоках, стала Рівненська АЕС. За словами директора станції Тараса Ткача, наступним етапом має стати перехід на 18-місячний паливний цикл для підвищення ефективності роботи енергоблоків.

Читайте також:

Теги: Енергоатом корупція в Україні НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції
Справа про корупцію. Топпосадовців Нацполіції відсторонено від роботи
Сьогодні, 17:43
Найбільший внесок за Андрія Єрмака внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»
За Єрмака почали вносити заставу: ЗМІ назвали імена
14 травня, 15:54
За словами Фоміна, у межах обшуку у квартирі Єрмака детективи НАБУ вилучили зубну щітку та пляшки з водою
Детективи НАБУ тричі обшукували квартиру Єрмака – адвокат
13 травня, 16:11
Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу щодо справи кооперативу «Династія», 12 травня 2026 року
Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує
12 травня, 15:06
ВАКС призначив слухання у справі ексглави Офісу президента Андрія Єрмака
Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
12 травня, 14:55
Рівненська атомна електростанція
«Енергоатом» заявив про поетапний перехід усіх АЕС України на американське паливо Westinghouse
8 травня, 13:40
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
6 травня, 19:50
Встановлено неналежне виконання дев’ятьма працівниками Львівської митниці своїх посадових обов’язків
Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників
28 квiтня, 11:47
Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення
Збитків майже на пів мільярда. Правоохоронці викрили схему розкрадання грошей «Укренерго»
23 квiтня, 11:15

Суспільство

Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ
Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ
Балкон обвалився разом із людиною у житловому будинку Львова
Балкон обвалився разом із людиною у житловому будинку Львова
Чи може Україна примусово повернути чоловіків з Європи? Заява МВС
Чи може Україна примусово повернути чоловіків з Європи? Заява МВС
Похорон Степана Кубіва: хто прийшов попрощатися з політиком (фото)
Похорон Степана Кубіва: хто прийшов попрощатися з політиком (фото)
Експерт пояснив, чому українцям не варто лякатися напливу мігрантів
Експерт пояснив, чому українцям не варто лякатися напливу мігрантів
На Хмельниччині попрощалися із молодою парою, яка загинула під колесами BMW
На Хмельниччині попрощалися із молодою парою, яка загинула під колесами BMW

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua