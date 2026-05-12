Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів

Лідерка «Батьківщини» не визнає звинувачень
Суд дійшов висновку, що надані прокурорами матеріали підтверджують обґрунтовану підозру у вчиненні злочину

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри у справі про підкуп народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Позиція сторони захисту базувалася на тому, що підозра народній депутатці нібито була висунута з грубими порушеннями кримінального процесуального законодавства. Виступаючи на свій захист, Тимошенко заявила про слабку доказову базу та дивну послідовність дій правоохоронців. Зокрема, вона зазначила, що підозра тримається лише на свідченнях нардепа Ігоря Копитіна та його помічника, одному аудіозаписі, трьох експертизах і листуванні в месенджері, в якому не згадуються жодні гроші.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступив проти задоволення апеляційної скарги захисту Тимошенко, назвавши озвучені в ній вимоги необґрунтованими. Прокурор зазначив, що позиція адвокатів зводиться до «формальної оцінки та суб’єктивних думок», які не спростовують суті підозри. Крім того, обвинувачення зауважило, що сторона захисту фактично продовжувала збирати докази на обґрунтування своєї позиції вже після того, як звернулася до суду зі скаргою.

Водночас колегія суддів дійшла висновку, що показання свідків у сукупності з іншими доказами – вилученими під час обшуку коштами, суми яких збігаються з названими свідками, та перепискою – є достатніми для підозри лідерці «Батьківщини». Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася ними підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені кошти були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого  є кримінальна справа в НАБУ. Вона наполягала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави. 26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко. 26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».

