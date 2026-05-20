Британський фахівець із цифрової криміналістики дав оцінку плівкам у справі Тимошенко

Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів

Сліди редагування у файлі, що фігурує у справі, також виявили експерти Харківського інституту судових експертиз

Головний доказ у справі лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко про підкуп народних депутатів міг бути відредагований, або змонтований. Йдеться про аудіозапис розмови з народним депутатом Ігорем Копитіним від партії «Слуга народу». Такого висновку дійшов відомий британський експерт із цифрової криміналістики Джозеф Нагді, пише Telegraf, передає «Главком».

Як повідомляється, фахівець проаналізував аудіофайл, який використовується у справі Тимошенко, та заявив, що запис має ознаки монтажу і підробки. Подібні висновки раніше зробили експерти Харківського інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили дослідження на замовлення НАБУ.

У висновку державної установи зазначено, що в аудіофайлі виявили сліди редагування за допомогою програми Adobe Audition, яку використовують для монтажу та обробки звуку.

Крім того, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олексій Кравчук під час розгляду скарги захисту Тимошенко заявив, що не вважає цей аудіозапис достовірним доказом. Апеляційна палата ВАКС цю оцінку не заперечила.

Зауважимо, що 12 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри у справі про підкуп народних депутатів.

Нагадаємо, увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася ними підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань. А вже 14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені кошти були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона наполягала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави. 26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко. 26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».