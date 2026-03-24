Арахамія і Бужанський? Названо депутатів «Слуги народу», які руйнують монокоаліцію (список)

Раніше заступник голови фракції «Слуг» заявляв, що проблеми з голосуванням у Раді пов’язані з поганою комунікацією між депутатами та урядом

Рух «Чесно» проаналізував ключові голосування і склав список парламентарів з провладної фракції, що саботують потрібні уряду голосування

Рух «Чесно» назвав депутатів, які демонструють найнижчу підтримку рішень, потрібних владі, у 2026 році. Зокрема, у списку парламентарів, які під час голосувань менше ніж 30% натискали кнопку «за», опинився й голова фракції «слуг народу» Давид Арахамія, поруч з ним також «слуга» Максим Бужанський, повідомляє «Главком».

Член депутатської групи «За майбутнє» Олександр Герега очолює список: всього 9,9% натискань кнопки «за» за всі засідання у 2026 році. Проте дослідження показує, що голосування за урядові ініціативи впало саме у президентській монокоаліції, а закони призначеного нею уряду не можуть пройти голосування.

Депутати «Слуги народу», які руйнують монокоаліцію:

Ольга Савченко – 11,3%,

Артем Культенко – 13,1%,

Максим Зуєв – 18,4%,

Давид Арахамія – 19,4%,

Максим Бужанський – 21,6%,

Костянтин Касай – 21,2%,

Сергій Северин - 21,9%,

Юрій Кісєль – 22,3%,

Євген Петруняк – 23%,

Кирилл Нестеренко – 24,4%.

Депутати, які найменше підтримують голосування в Раді інфографіка: «Чесно»

Варто зазначити, що зі списку саботажників були виключені депутати-прогульники. Це було потрібно для того, аби можна було побачити саме тих парламентарів, хто перебуває на роботі, але рідко натискає «за» попри фізичну присутність на засіданнях Ради. Водночас дані голосувань вказують, що проблема не з відвідуваністю і не в депутатах з підозрами.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук заявляв, що проблеми з результативністю голосувань у Верховній Раді останнім часом зумовлені об'єктивними причинами, зокрема через хвороби, відрядження, а також через відсутність належної комунікації депутатів з урядом.

«Перед тим, як погоджуватися на щось у переговорах, уряд має отримати позицію парламенту, а не після цього приносити рішення на голосування. Фізично депутатів у залі достатньо», – зазначив нардеп.

Також Ковальчук наголосив, що порівняно з попередніми скликаннями, нинішня відвідуваність є високою. До того ж кнопкодавства, за його словами, в парламенті вже не існує.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Зеленський також зауважив, що існує і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Водночас він переконаний, що організувати їх під час війни неможливо. За словами глави України, робота парламенту нині викликає різні оцінки та має багато причин для критики, однак ситуацію необхідно виправляти.

Згодом лідера фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів.