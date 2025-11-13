Головна Країна Політика
Уряд розширив повноваження Держаудитслужби під час перевірок витрат європейських коштів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Урядова постанова вдосконалює процеси проведення ревізій та перевірок закупівель в межах інструменту Ukraine Facility
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Держаудитслужба відтепер може під час перевірок закупівель перевіряти кінцевих отримувачів коштів

Сьогодні, 13 листопада, на своєму засіданні уряд надав Державній аудиторській службі спеціальні повноваження для всебічного контролю витрат коштів, наданих у рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Прийняті до постанов зміни вдосконалюють процеси проведення ревізій та перевірок закупівель насамперед в межах інструменту Ukraine Facility. Відтепер Державна аудиторська служба України отримала повноваження під час ревізій та перевірок закупівель виходити до кінцевого реципієнта. Раніше ревізори мали можливість проводити зустрічні звірки лише у контрагентів – отримувачів європейських коштів в рамках міжнародних договорів України, і у них не було змоги перевірити кінцевого освоювача таких коштів.

Крім того, ревізори мають право проводити заходи контролю у фізичних осіб-підприємців для перевірки достовірності отримання ними коштів – компенсацій, кредитів тощо – в рамках плану України. Постанова також передбачає можливість повторної перевірки. Вона дозволятиме контроль над виконанням вимог та усуненням порушень, які були зафіксовані під час ревізії чи перевірки закупівель.

Якщо раніше така процедура робилася зазвичай лише через аналіз надісланих документів, то віднині ревізори виїжджатимуть за місцем знаходження об’єкта контролю і перевірятимуть виправлення порушень. Держаудитслужба також посилила «реактивну» функцію інспектування за принципами Sigma. Зокрема у разі звернення органів іноземних держав та міжнародних організацій, а також отримання повідомлень про невідповідність використання коштів Європейського Союзу, Держаудитслужба матиме підстави включення об’єкта контролю до плану роботи.

Нагадаємо, Європейський Союз ретельно перевірив спроможність України контролювати використання коштів Ukraine Facility ще до того, як поклав ці функції на Державну аудиторську службу. Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як відбувається взаємодія з правоохоронними органами та європейськими структурами під час контролю за використанням коштів Ukraine Facility.

До слова, українці можуть долучатися до контролю за використанням коштів ЄС, спрямованих на відбудову країни. На сайті Держаудитслужби є форма для повідомлень про порушення з коштами ЄС. Глава Держаудитслужби Алла Басалаєва запевнила в розмові з «Главкомом», що усі сигнали про можливі зловживання, незалежно від джерела, беруться до уваги та перевіряються.

