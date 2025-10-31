Справа Кудрицького. Що показав державний аудит (документи)

Володимир Кудрицький у залі суду, жовтень 2025 року

Державна аудиторська служба виявила масштабні фінансові порушення на мільярди гривень в період, коли компанію «Укренерго» очолював Кудрицький

Державна аудиторська служба України провела ревізію фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НЕК «Укренерго» за період із 2018 по червень 2022 року. Перевірка охопила час, коли компанію очолював нинішній голова правління Володимир Кудрицький (з серпня 2020 року) та частково його попередники.

У документі, який потрапив у розпорядження редакції, аудитори зафіксували порушення фінансової дисципліни, невиконання договірних зобов’язань контрагентами, затримки із застосуванням банківських гарантій і випадки неналежного контролю з боку посадових осіб товариства.

Найрезонансніші епізоди ревізії

1. Угода з ТОВ «Юнайтед Енерджі» – борг понад 1,6 млрд грн

Аудитори встановили, що станом на 30 червня 2022 року заборгованість «Юнайтед Енерджі» перед «Укренерго» становила 1,624 млрд грн за договором про врегулювання небалансів електроенергії.

Попри наявність банківської гарантії АТ «Банк Альянс» на 1,85 млрд грн, «Укренерго» не змогло своєчасно скористатися гарантією, а більшість вимог про виплату грошей банком були відхилені.

Крім того, аудитори вказали, що «Укренерго» несвоєчасно надсилала обов’язкові довідки до уповноваженого банку (АТ «Ощадбанк»), через що з рахунків «Юнайтед Енерджі» було перераховано 479,3 млн грн не на користь «Укренерго», а самій компанії-боржнику.

У звіті зазначено, що невиконання вимог Правил НКРЕКП призвело також до несвоєчасного присвоєння статусу «дефолтного учасника ринку» «Юнайтед Енерджі» і дозволило приватній компанії продовжувати операції, попри борг.

«Невикористання фінансової гарантії та ненадсилання довідок щодо прострочених платежів вплинуло на несвоєчасне набуття ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусу дефолтного учасника ринку, зростання заборгованості та можливі втрати активів державного підприємства», – зазначено в акті Держаудитслужби.

2. Тендер із ТОВ «Візин Річ» та банківська гарантія «Конкорд Банку»

Аудит також охопив договір №2635, укладений із ТОВ «Візин Річ», яке отримало аванс у понад 8,8 млн грн, забезпечений банківською гарантією АТ «АКБ «Конкорд». (Обставини саме цього тендеру зараз розслідує ДБР, Володимиру Кудрицькому та Ігорю Гринкевичу – повідомлено про підозру).

Підрядник не виконав своїх зобов’язань, а «Укренерго» несвоєчасно звернулося до банку-гаранта, що призвело до судового стягнення.

Аудитори також підкреслили, що затримка з реагуванням збоку «Укренерго» «створила ризик втрати державних коштів».

2 фото На весь екран

Фрагменти висновків державних аудиторів після ревізії «Укренерго»

3. Інші порушення фінансової дисципліни

У межах ревізії встановлено:

порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності;

невідповідність обсягів і термінів закупівель вимогам законодавства;

неналежний контроль за авансовими платежами та фінансовими гарантіями;

ризики втрати активів через несвоєчасне стягнення дебіторської заборгованості.

Загалом аудитори зазначили, що низка фінансових операцій НЕК «Укренерго» у 2020-2022 роках «відбувалася з порушенням принципів ефективного використання державних коштів, а окремі управлінські рішення призвели до потенційних збитків».

Хто відповідав за фінанси

В акті зазначено, що під час перевіреного періоду за фінансово-господарську діяльність компанії відповідали:

Володимир Кудрицький як в.о. голови правління з лютого 2020 року та як голова правління з серпня 2020 року;

Олексій Скрипник як фінансовий директор із грудня 2020 року;

а також попередні керівники: Вадим Ковальчук, Денис Растрігін, Вікторія Ломанова.

Держаудитслужба не дає персональних юридичних оцінок, однак вказує, що відповідальні посадові особи «не забезпечили належного контролю» за укладенням, виконанням і супроводом ключових договорів компанії.

Висновок аудиторів

«Внаслідок виявлених порушень і недоліків у роботі ПрАТ «НЕК «Укренерго» створено ризики неефективного використання державних коштів, ненадходження платежів і втрати активів. Посадові особи не забезпечили належного фінансового контролю та реагування на невиконання договірних зобов’язань контрагентами», – резюмується у звіті, фрагменти якого публікує «Главком».