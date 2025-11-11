Головна Країна Політика
Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатома»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії
фото: «Енергоатом»

Свириденко доручила Держаудитслужбі провести терміновий аудит «Енергоатома»

Кабінет міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК «Енергоатом». Зокрема, уряд вирішив достроково зупинити повноваження наглядової ради компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії», – йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Завдання нового складу – швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції.

«Доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит «Енергоатома», в тому числі щодо закупівель. Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам», – каже вона.

Раніше президент Київської школи економіки (KSE) та колишній міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що виходить з наглядової ради «Енергоатома». Він пропонував тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування та створити незалежний комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: Кабмін Енергоатом аудит Юлія Свириденко

