Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА

Попередник Максименко фактично перебував на посаді лише день

Тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко. Про це, як пише «Главком», стало відомо з розпорядження Кабінету міністрів від 13 серпня.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виконання обов’язків Голови зазначеного Агентства на заступника Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з питань євроінтеграції Максименко Ярославу Петрівну», – йдеться у документі № 842-р.

Варто зазначити, що 11 серпня очільником АРМА Кабмін тимчасово призначив заступника голови зазначеного агентства Павла Великоречаніна.

Він недовго встиг покерувати агентством, адже вже 13 серпня його відсторонили, а попереднє розпорядження втратило чинність.



Перед цим наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 516/9-03-ос від 13 серпня 2025 року Ярославу Максименко було призначено заступником Голови АРМА з питань євроінтеграції.

Ярослава Максименко, як зазначається на офіційному сайті АРМА, має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики. До призначення в АРМА обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. Була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

Нагадаємо, 30 липня очільниця АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

Того ж дня Кабінет міністрів задовольнив її прохання.

До слова, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами.

Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. Тепер до її складу включатимуться шість осіб: три, визначені Кабінетом міністрів, і ще три, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Також передбачається можливість фінансування діяльності цієї комісії та її членів за рахунок міжнародної технічної допомоги, тобто з позабюджетних джерел.