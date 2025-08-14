Головна Країна Політика
Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представляє колективу АРМА Ярославу Максименко як тимчасово виконуючу обов’язки голови Агентства
фото АРМА

Попередник Максименко фактично перебував на посаді лише день

Тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко. Про це, як пише «Главком», стало відомо з розпорядження Кабінету міністрів від 13 серпня.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виконання обов’язків Голови зазначеного Агентства на заступника Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з питань євроінтеграції Максименко Ярославу Петрівну», – йдеться у документі № 842-р.

Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА фото 1

Варто зазначити, що 11 серпня очільником АРМА Кабмін тимчасово призначив заступника голови зазначеного агентства Павла Великоречаніна.

Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА фото 2

Він недовго встиг покерувати агентством, адже вже 13 серпня його відсторонили, а попереднє розпорядження втратило чинність.

Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА фото 3


Перед цим наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 516/9-03-ос від 13 серпня 2025 року Ярославу Максименко було призначено заступником Голови АРМА з питань євроінтеграції.

Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА фото 4
Уряд призначив нову тимчасову керівницю АРМА фото 5

Ярослава Максименко, як зазначається на офіційному сайті АРМА, має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики. До призначення в АРМА обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. Була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

Нагадаємо, 30 липня очільниця АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

Того ж дня Кабінет міністрів задовольнив її прохання.

До слова, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами.

Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. Тепер до її складу включатимуться шість осіб: три, визначені Кабінетом міністрів, і ще три, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Також передбачається можливість фінансування діяльності цієї комісії та її членів за рахунок міжнародної технічної допомоги, тобто з позабюджетних джерел.

