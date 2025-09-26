Уряд сформував комісію для відбору голови АРМА
Троє членів комісії були визначені урядом, інші – на підставі пропозицій міжнародних партнерів
Уряд обрав членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.
До складу комісії увійшли:
- Вольф-Тільман Баумерт – керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури Вупперталя, Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва.
- Сергій Бут – голова правління АТ «Прозорро.Продажі».
- Анжеліка Крусян – учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук.
- Валентина Лукʼянець-Шахова – головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
- Катерина Риженко – заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine.
- Ріта Сімоеш – прокурорка з Португальської, міжнародна експертка у сфері фінансових злочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старша спеціалістка з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR).
Конкурсна комісія повинна буде визначити та оприлюднити регламент своєї роботи, порядок проведення конкурсу, а також критерії та методику оцінювання кандидатів. Вона також визначає строки проведення конкурсу, після чого це рішення мають опублікувати на сайті уряду.
Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олену Думу. Згодом 13 серпня тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів було призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко.
До слова, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також вдосконалює механізми управління активами.
Закон передбачає суттєві зміни у порядку формування конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. Тепер до її складу включатимуться шість осіб: три, визначені Кабінетом міністрів, і ще три, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Також передбачається можливість фінансування діяльності цієї комісії та її членів за рахунок міжнародної технічної допомоги, тобто з позабюджетних джерел.
