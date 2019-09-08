Аваков: таких, як Цемах, у нас буде ще достатньо



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Арсен Аваков назвав Володимира Цемаха «мовчазним доказом» Фото: Lb.ua

Обмін, що відбувся 7 вересня, Аваков вважає «гігантською перемогою» України

Свідок у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимир Цемах, якого передали в Росію в порядку обміну, був «мовчазним доказом», його видання було правильним рішенням.

Таку думку в інтерв'ю Lb.ua висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.



«Що таке для нас Цемах? Аферист із бунтівних степів, учасник злочину. Це доказ, але мовчазний. Питання в тому, що мовчазний доказ сидить тут, а наші люди сидять там. Таких, як Цемах, у нас буде достатньо. Доказів достатньо. Це непростий крок, але правильний», – заявив Аваков.



Обмін, що відбувся 7 вересня, він вважає «гігантською перемогою» України.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.