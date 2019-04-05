Аваков вважає, що головний ризик другого туру виборів вже пройдено
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Глава МВС висловив переконання, що другий тур виборів пройде «законно та чітко»
Головний ризик другого туру президентських виборів вже пройдено. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Думаю, що головний ризик другого туру ми вже пройшли. Головний ризик другого туру полягав у тому, що якщо кандидати, що програли , а їх 37 - не визнають результати першого туру і почнеться якесь апелювання до суспільства, почнуться масові безлади і почнеться такий собі хаос. Ми бачимо, що вистачило цивілізованості і вистачило розуму у наших політиків для того, щоб визнати результати виборів. І ми спокійно зараз, якщо це можна назвати спокоєм, розглядаємо кандидатів і готуємось до другого туру», - заявив Аваков.
Він також висловив переконання, що другий тур виборів пройде «законно та чітко».
«Механізм підготовки правоохоронної системи такий, що я впевнений: ми проведемо другий тур законно і чітко. Ніяких сумнівів», - резюмував міністр.
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Раніше Аваков прогнозував наростання політичних сутичок з наближенням другого туру виборів.
Також Аваков заявив, що перший тур виборів на пост президента України відбувся абсолютно демократично.
Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають.
Джерело: УНН