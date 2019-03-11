Аваков запевнив, що поліція перевіряє факт прослуховування офісу Зеленського



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«Прослушка», яку виявили біля офісу Зеленського

Аваков заявив, що перевірка фактів слідчими може тривати лише кілька днів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідчі Нацполіції перевіряють факти щодо прослуховування офісу кандидата у президенти на виборах Володимира Зеленського.

Про це Аваков заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«По тій ситуації з прослушкою ми мали зустріч з Василем Сергійовичем і дуже детально розібрали цю ситуацію. Наразі слідчі перевіряють цю ситуацію. Слідчі Національної поліції. Коли всі документи будуть на столі щодо того, кого пролуховували та на яких підставах, де рішення суду – тоді заявник - тобто офіс Зеленського - буде проінформований», - повідомив Аваков

За його словами, перевірка фактів слідчими може тривати лише кілька днів.

«День або два і ми оголосимо про це публічно», - уточнив міністр.

Нагадаємо, Служба безпеки України звинуватила керівництво МВС у спробі дискредитації спецслужби шляхом поширення неправдивої інформації щодо прослуховування кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також Служба безпеки України заявила, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Джерело: РБК-Україна