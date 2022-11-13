Банкова спрогнозувала, коли Росія дозріє до виведення військ
Наразі РФ не збирається вести з Україною справжні мирні переговори
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що настане час, коли Росія справді буде готова вести мирні переговори і виводити свої війська з України. Про це він написав у Twitter.
На думку Подоляка, це станеться одразу після деокупації Донецька чи Луганська.
Але вже зараз, за його словами, в Росії підтримка війни стрімко летить на дно.
Нагадаємо, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз».
Банкова вважає, що Росія у різний спосіб намагається схилити Україну до переговорів, бо рашистська армія виснажена, а жодними територіальними «перемогами» ворожа армія похвалитися не може.
Коментарі — 0