Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова спрогнозувала, коли Росія дозріє до виведення військ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Банкова спрогнозувала, коли Росія дозріє до виведення військ
Михайло Подоляк бачить деморалізацію росіян
фото з відкритих джерел

Наразі РФ не збирається вести з Україною справжні мирні переговори

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що настане час, коли Росія справді буде готова вести мирні переговори і виводити свої війська з України. Про це він написав у Twitter.

На думку Подоляка, це станеться одразу після деокупації Донецька чи Луганська.

Але вже зараз, за його словами, в Росії підтримка війни стрімко летить на дно.

Банкова спрогнозувала, коли Росія дозріє до виведення військ фото 1

Нагадаємо, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз»

Банкова вважає, що Росія у різний спосіб намагається схилити Україну до переговорів, бо рашистська армія виснажена, а жодними територіальними «перемогами» ворожа армія похвалитися не може.

Читайте також: Банкова пояснила, чи піде на компроміси з ворогом
Теги: переговори росія Україна війна окупанти Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Позиція України щодо переговорів після звільнення Херсона не змінилася
Чи змінилася позиція України щодо переговорів після визволення Херсона: роз'яснення нардепа
Сьогодні, 01:31
Путін випрошує переговори, аби виграти час для своєї армії
Чотири причини, чому не можна йти на переговори з Кремлем
Вчора, 19:32
Петро Олексійович виступив на румунському телебаченні
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44

Політика

Банкова спрогнозувала, коли Росія дозріє до виведення військ
Банкова спрогнозувала, коли Росія дозріє до виведення військ
Чи змінилася позиція України щодо переговорів після визволення Херсона: роз'яснення нардепа
Чи змінилася позиція України щодо переговорів після визволення Херсона: роз'яснення нардепа
«Це стовідсоткова корупція». Як «Нафтогаз» надав ексклюзивне право маловідомій платіжній системі  
«Це стовідсоткова корупція». Як «Нафтогаз» надав ексклюзивне право маловідомій платіжній системі  
Кулеба зустрівся з Блінкеном: фото та деталі переговорів
Кулеба зустрівся з Блінкеном: фото та деталі переговорів
Керівництво Херсонщини вже готується повернутися до звільненого обласного центру
Керівництво Херсонщини вже готується повернутися до звільненого обласного центру
Єрмак шокував росіян короткою заявою
Єрмак шокував росіян короткою заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
167K
Розпад Росії нарешті розпочався
115K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
83K
У Черкасах пролунали вибухи
63K
Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав
32K
ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту