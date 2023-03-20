Банкова повідомила, чому Зеленський не вийшов до московських попів

Делегатам, які прийшли сьогодні до Офісу президента, запропонували подати відповідне звернення, однак вони відмовилися

Президент Володимир Зеленський не вийшов до представників Української православної церкви Московського патріархату, бо ця зустріч не була за планова. Делегатам, які прийшли сьогодні до Офісу президента, запропонували подати відповідне звернення, однак вони відмовилися. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ, інформує «Укрінформ».

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«У президента України на сьогодні не запланована зустріч із представниками УПЦ МП. Натомість можемо повідомити, що із делегацією зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу Президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати для подальшого розгляду. Станом на зараз представники УПЦ МП таке звернення передавати відмовилися», – зазначив речник президента.

Нагадаємо, члени синоду УПЦ прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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До відома, монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня.

Братія УПЦ, яку попросили залишити будівлі Києво-Печерської лаври, вирішила оскаржувати рішення у Європейському суді з прав людини, якщо не вийде в українських судах.