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Байден визначився, чи треба визнавати Росію спонсором тероризму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Байден визначився, чи треба визнавати Росію спонсором тероризму
Визнання РФ спонсором тероризму розірве американсько-російські зв’язки
фото з відкритих джерел

США надали статус спонсорів тероризму чотирьом країнам

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна бути визначена державою-спонсором тероризму. На цьому статусі РФ наполягає Україна на тлі триваючого вторгнення Росії. Про це Байден заявив журналістам у Білому домі, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден сказав: «Ні».

Нагадаємо, напередодні Москва попереджала, що визнання Росії спонсором тероризму розірве американсько-російські зв’язки. 

Наразі Штати надали статус спонсорів тероризму чотирьом країнам: Ірану, КНДР, Кубі та Сирії.

Набуття статусу країни, що фінансує тероризм, передбачає, крім іншого, суворі економічні обмеження. Зокрема заборону експорту товарів оборонного значення, контроль за експортом тощо.

Санкції поширюються також проти держав, які зберігають торговельні відносини з підсанкційною країною.

Крім того, є думка, що надання Росії вищезгаданого статусу може завадити вимагати від неї компенсацій.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм

Читайте також: Визнання Росії спонсором тероризму. Чого побоюються США?
Теги: росія тероризм Україна США Джозеф Байден

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