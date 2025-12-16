Головна Країна Суспільство
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
Андрію Солтисіку назавжди 40 років
колаж: glavcom.ua

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Андрій Солтисік став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Солтисіка.

 9 грудня 2025 року загинув на фронті захисник України Андрій Солтисік на позивний Падре. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Андрій Солтисік народився 25 вересня 1985 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі I‑III ступенів № 36 м. Львова. Здобув професію техніка-будівельника у Львівському фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну, згодом – у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.

Працював у сфері продажу на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Андрій любив футбол і був відданим фанатом футбольного клубу «Карпати». Любив читати, цікавився історією України та знав її бездоганно. Був справжнім патріотом, мав добре почуття гумору, завжди усміхався й охоче відгукувався на прохання про допомогу. Брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Андрій Солтисік став на захист Батьківщини
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Андрій Солтисік став на захист Батьківщини
фото: ЛЬвівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому, південно-слобожанському, курському, луганському та запорізькому напрямках у складі 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений відомчою відзнакою Міністерства оборони України медаллю «За поранення».

9 грудня 2025 року захисник України Андрій Солтисік загинув, захищаючи Україну. 

Поховали Андрія Солтисіка на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

У захисника залишилися мати та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025
Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні
Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті

