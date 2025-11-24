Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України

Президент зауважив, що міжнародна спільнота не може допустити, аби будь-яка держава втручалася в територіальний устрій іншої

Президент України Володимир Зеленський наголосив на непорушності європейських принципів, зокрема неможливості силового перекроювання кордонів. Про це він заявив під час вітального слова на IV парламентському саміті Кримської платформи у Стокгольмі, передає «Главком».

«Я прошу вас: не будьте мовчазними, не будьте пасивними спостерігачами історії, а будьте її учасниками. Надзвичайно важливо підтримувати Україну – і я хочу подякувати вам за цю підтримку. Надзвичайно важливо підтримувати Україну в процесі переговорів – я дякую за кожну пораду, за все, що ми отримуємо від європейських лідерів. Також надзвичайно важливо підтримувати принципи, яких дотримується Європа. Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними. Вони мають відповісти за війну, яку розпочали», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Кримська платформа має ключове значення для подальшої боротьби України за незалежність. Він також наголосив, що міжнародна спільнота не може допустити, аби будь-яка держава втручалася в територіальний устрій іншої чи розв’язувала агресивні війни.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, Сполучені Штати заявили про значний прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві щодо плану припинення війни в Україні, проте сторонам не вдалося дійти згоди щодо надання Києву гарантій безпеки на тлі постійної російської загрози.