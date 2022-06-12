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  4. КНДР вперше обрала на посаду міністра закордонних справ жінку
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    Політика

    КНДР вперше обрала на посаду міністра закордонних справ жінку

    Чхо народилася 1964 року і є дочкою колишнього прем'єр-міністра КНДР Чхо Ен Риму - КНДР вперше обрала на посаду міністра закордонних справ жінку
    Чхо народилася 1964 року і є дочкою колишнього прем'єр-міністра КНДР Чхо Ен Риму
    фото з відкритих джєерел

    Чхо Сон Гуї відігравала ключову роль під час переговорів Північної Кореї зі США

    У Північній Кореї вперше міністеркою закордонних справ призначили жінку – Чхо Сон Гуї. Про це повідомляє CNN.

    Кар’єрна дипломатка, переговорниця з ядерних питань отримала призначення на пленарному засіданні Центрального комітету Трудової партії Кореї під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

    Чхо народилася 1964 року і є дочкою колишнього прем'єр-міністра КНДР Чхо Ен Риму.

    Вона відігравала ключову роль під час переговорів Північної Кореї зі США, при цьому критикувала колишнього президента Дональда Трампа. Її заяви чергувалися від ядерних погроз до пропозицій діалогу.

    Чхо супроводжувала північнокорейського лідера на самітах у Сінгапурі у 2018 році та в Ханої у 2019-му.

    У березні минулого року вона зажадала від США припинити «ворожу політику» щодо КНДР, зокрема відмовитися від спільних навчань із Південною Кореєю.

    До слова, українка вперше в історії українського флоту стала штурманом. Також у Словаччині вперше в історії країни президентом обрали жінку.

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    Теги: росія окупанти США війна Північна Корея Україна жінка окупація
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    КНДР вперше обрала на посаду міністра закордонних справ жінку