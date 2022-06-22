Шольц підтримуватиме Україну, поки Путін не визнає «колосальної помилки»

Шольц очікує від саміту НАТО сигналу згуртованості та рішучості на тлі війни в Україні

Німеччина продовжить допомагати Україні, яка зараз протистоїть російським загарбникам

Німеччина підтримуватиме Україну фінансово та зброєю доти, доки вона цього потребує. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу у Бундестазі.

Шольц наголосив, що для Німеччини важливо дотримуватися курсу на підтримку України доти, доки Путін не визнає «колосальної помилки».

Німецький канцлер також заявив, що партнерство з Росією, згадане в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому є немислимим «через агресивну, імперіалістичну позицію» Росії.

Від саміту НАТО, який відбудеться 28-30 червня у Мадриді, Шольц очікує сигналу згуртованості та рішучості на тлі війни в Україні. Водночас глава німецького уряду зазначив, що було б нерозумним розривати Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року, оскільки це лише зіграє на руку російському президентові та його пропаганді.

Канцлер наголосив, що підписаний у 1997 році документ підтверджує ті самі принципи, які Путін настільки грубо порушує – це відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав, і про це, на думку Шольца, Путіну треба нагадувати знову і знову.

Нагадаємо, до роковин початку радянсько-німецької війни, 22 червня, російська влада згадала про військову допомогу Німеччини Збройним силам України, провівши паралелі між нинішньою війною та німецьким вторгненням на територію СРСР під час Другої світової. Міністерство закордонних справ країни-агресора розкритикувало постачання зброї Україні, озвучивши нові погрози Німеччині.

Раніше уряд Німеччини на своєму сайті опублікував детальний список того, що вже було надано, і того озброєння, яке країна передасть Україні в межах військової допомоги. Наголошується, що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу і не зупиниться лише на вже поставлених САУ Panzerhaubitze 2000.

Також раніше стало відомо, що українська армія отримала на озброєння німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц побував у Ірпені. Після цього він заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

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