Блінкен і голова МЗС Британії сьогодні відвідають Київ
Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі
Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі сьогодні відвідають Київ. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Держдепу.
Зазначається, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.
Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі. Після Києва Блінкен і Леммі поїдуть до Польщі.
«12 вересня держсекретар Блінкен вирушить до Польщі, де зустрінеться з високопосадовцями польського уряду, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, у тому числі поглиблення нашої оборонної та енергетичної співпраці, а також нашу роботу як союзників по НАТО щодо підтримки оборони України», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні до України з візитом завітали президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.
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