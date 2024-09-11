Блінкен і голова МЗС Британії сьогодні відвідають Київ

Після Києва Блінкен і Леммі поїдуть до Польщі

Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі

Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі сьогодні відвідають Київ. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Держдепу.

Зазначається, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі. Після Києва Блінкен і Леммі поїдуть до Польщі.

«12 вересня держсекретар Блінкен вирушить до Польщі, де зустрінеться з високопосадовцями польського уряду, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, у тому числі поглиблення нашої оборонної та енергетичної співпраці, а також нашу роботу як союзників по НАТО щодо підтримки оборони України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні до України з візитом завітали президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.