Близько 2,3 тис. спостерігачів за виборами прибуло в Україну



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ЦВК зареєструвала 2,7 тис. офіційних спостерігачів на виборах президента

Станом на сьогодні, в Україні перебувають близько 2,3 тисячі міжнародних спостерігачів на виборах президента України. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Загалом, десь близько 2 300 міжнародних спостерігачів перебуває в Україні», - сказав він в коментарі УНН.

Слободян додав, що після першого туру виборів лише чверть міжнародних спостерігачів залишили країну. За його словами, за тиждень, з 15 квітня, в Україну прибули 998 іноземних спостерігачів.

Крім того, з 15 квітня на в’їзд в Україну оформлено 72 іноземних журналісти.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 квітня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента України. Всього зареєстровано 2,7 тис. офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій та 21 іноземної держави.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

У суботу, 20 квітня, в Україні «день тиші». Сьогодні агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.