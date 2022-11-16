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Зеленський провів засідання Ставки: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання
Глава держави заслухав інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми ракетними ударами
Офіс президента

Учасники Ставки обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктур

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.

«Учасники проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак», – йдеться в повідомленні.

Також було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України.

Крім того, члени Ставки розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку. Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій.

«Окремо було проаналізовано темпи та обсяги ремонту техніки й озброєння та забезпечення війська всім необхідним для проходження зимового періоду», – зазначили в Офісі президента.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Теги: війна Володимир Зеленський росія окупанти Україна

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