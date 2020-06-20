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    Кличко не виключає посилення карантину в Києві

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    Віталій Кличко заявив, що показник захворюваності на коронавірус в столиці наразі високий - Кличко не виключає посилення карантину в Києві
    Віталій Кличко заявив, що показник захворюваності на коронавірус в столиці наразі високий

    Наразі в столиці високий рівень захворюваності

    У Києві можуть повернутися до раніше скасованих карантинних обмежень. Показник захворюваності на коронавірус в столиці наразі високий.

    Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

    За його словами, послаблювати карантин можна за умови, коли на 100 тисяч населення є 12 хворих.

    «На сьогоднішній день в Києві 15. Сьогодні вдень, наприклад, заразилися цією хворбою 92 людини. Це високий показник», - сказав Кличко.

    Він додав, що посилення карантину можливе за умови, що рівень захворюваності в столиці буде надалі підвищуватися.

    «Якщо буде надалі підвищуватися (рівень захворюваності, - ред.), я не виключаю, що ми можемо повернутись до обмежень», - сказав мер Києва.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

    Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

    Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). 

    Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом. 

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