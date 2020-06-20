Кличко не виключає посилення карантину в Києві



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Віталій Кличко заявив, що показник захворюваності на коронавірус в столиці наразі високий

Наразі в столиці високий рівень захворюваності

У Києві можуть повернутися до раніше скасованих карантинних обмежень. Показник захворюваності на коронавірус в столиці наразі високий.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

За його словами, послаблювати карантин можна за умови, коли на 100 тисяч населення є 12 хворих.

«На сьогоднішній день в Києві 15. Сьогодні вдень, наприклад, заразилися цією хворбою 92 людини. Це високий показник», - сказав Кличко.

Він додав, що посилення карантину можливе за умови, що рівень захворюваності в столиці буде надалі підвищуватися.

«Якщо буде надалі підвищуватися (рівень захворюваності, - ред.), я не виключаю, що ми можемо повернутись до обмежень», - сказав мер Києва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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