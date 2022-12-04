Стало відомо, над якими санкціями проти РФ спільно працюють США та Україна

Маркарова переконана, що Росія має бути максимально ізольована

Україна та США працюють над посиленням санкційного тиску на РФ у відповідь на ракетні удари по українських містах. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, чиї слова цитує «Укрінформ».

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«Ми, безумовно, надаємо всю інформацію, працюємо з партнерами для того, щоби санкції (проти Росії – «Главком») постійно розширювалися…

Ми не припиняли роботу над ним (санкційним тиском – «Главком»). Наша точка зору – Росія має бути максимально ізольована. Санкції повинні бути розширені, і ми, безумовно, працюємо над новими пакетами (санкцій – «Главком»)», – заявила Маркарова

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За словами Маркарової, робота проводиться над новими санкціями щодо російських банків та юридичних і фізичних осіб в РФ, а також щодо компаній та організацій, які допомагали агресору здійснювати останні атаки.

Раніше Держдеп США назвав мету запровадження ліміту цін на російську нафту.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив ліміт цін на нафту з Росії.

Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали більше тижня. Польща і спершу країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.

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Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.