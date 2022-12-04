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Стало відомо, над якими санкціями проти РФ спільно працюють США та Україна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, над якими санкціями проти РФ спільно працюють США та Україна
Робота проводиться над новими санкціями щодо російських банків
фото ілюстративне

Маркарова переконана, що Росія має бути максимально ізольована

Україна та США працюють над посиленням санкційного тиску на РФ у відповідь на ракетні удари по українських містах. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, чиї слова цитує «Укрінформ».

«Ми, безумовно, надаємо всю інформацію, працюємо з партнерами для того, щоби санкції (проти Росії – «Главком») постійно розширювалися…

Ми не припиняли роботу над ним (санкційним тиском – «Главком»). Наша точка зору – Росія має бути максимально ізольована. Санкції повинні бути розширені, і ми, безумовно, працюємо над новими пакетами (санкцій – «Главком»)», – заявила Маркарова

За словами Маркарової, робота проводиться над новими санкціями щодо російських банків та юридичних і фізичних осіб в РФ, а також щодо компаній та організацій, які допомагали агресору здійснювати останні атаки.

Раніше Держдеп США назвав мету запровадження ліміту цін на російську нафту.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив ліміт цін на нафту з Росії.

Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали більше тижня. Польща і спершу країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.

Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.

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Теги: Оксана Маркарова санкції Україна США росія

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