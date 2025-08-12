Буданов особисто відвідав Зміїний та газовидобувні платформи (фото)

Керівник ГУР провів нараду щодо подальших дій в межах загальної стратегії

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов особисто відвідав острів Зміїний та проінспектував газовидобувні платформи у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ГУР.

«Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов перевірив позиції бійців «Спецпідрозділу Тимура» на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили й засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих «вишок», які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України», – йдеться у повідомлені.

фото: ГУР МО

Також Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії. Під час візиту він нагородив бійців ГУР зі «Спецпідрозділу Тимура» за професіоналізм і хоробрість під час захисту країни у Чорному морі. Ба більше, проведено церемонію з вшанування пам’яті полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від російських окупантів воїнів.

фото: ГУР МО

«Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові – згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив – лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває», – заявив Буданов.

фото: ГУР МО

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили острів Зміїний від окупантів. РФ визнала втрату контролю, але вигадала виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

20 червня 2022 року ЗСУ завдали удару по бурових установках, які називають «вишками Бойка». Під час удару там перебувало понад 100 осіб. Найсильніший припав по першій вишці.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над окупованими у 2014 році «вишками Бойка». Росія після початкуа повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики й для розміщення радіолокаційних станцій.

