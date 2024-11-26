Бійці ГУР провели евакуацію 15 котів і кошенят зі Зміїного

Через наближення зимових морозів, яке ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, розвідники евакуювали пухнастиків на «велику землю»

ГУР: Після адаптації врятованих зі Зміїного котів кожен охочий зможе прихистити одного з них та оформити опіку в притулку

Бійці Головного управління розвідки повідомили, що провели «нетипову евакуацію» з острова Зміїний. У соцмережах розвідники показали, що з острова було вивезено котів та кошенят.

«Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин із острова на «велику землю», – йдеться у повідомленні.

Розвідники зауважили, що котиків привезли до притулку для тварин «Сіріус» фото: Головне управління розвідки МО України

фото: Головне управління розвідки МО України

«Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку «Сіріус», – зауважили ГУРівці.

ГУР: Воїни Сил безпеки і оборони України та українські благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни фото: Головне управління розвідки МО України

фото: Головне управління розвідки МО України

Також розвідники нагадали, що воїни Сил безпеки і оборони України та українські благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни.

«Під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят. Птахів врятували та передали під опіку начальникові ГУР МО України Кирилу Буданову. Керівник спецслужби, як відомо, любить тварин: у нього мешкають коти Ґюнтер та Змій, жабеня Петро і канарки», – йдеться у повідомленні.

Так, у 2022 році кошеня, якого військові врятували з українського острова Зміїний отримало ім’я і нову домівку. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Росіяни визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.