Вагнергейт. Опозиція не знає, куди слідча комісія повезла ексголову розвідки

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі «вагнерівців» вирішила заслухати колишнього начальника розвідки без представників опозиції

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Михайло Забродський заявив в інтерв’ю журналістам, що голова парламентської слідчої комісії (ТСК) у справі «вагнерівців» Мар’яна Безугла від «Слуги народу» вирішила заслухати колишнього начальника головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Василя Бурбу без представників опозиції на засіданні, бо вже має готові висновки по цій справі. Тому, за словами нардепа, засідання комісії перенесли з приміщення парламентських комітетів.

Народні депутати опозиційних фракцій, які прийшли на засідання тимчасової слідчої комісії, дізналися про те, що члени комісії проголосували за заборону участі в засіданні депутатів, які не входять до складу комісії. Крім того, також виявилося, що свідка у справі «вагнерівців», колишнього начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, який мав сьогодні продовжити давати свідчення на засіданні комісії, повезли у невідомому напрямку, пояснюючи це тим, що приміщення парламентських комітетів для проведення засідання ТСК «дискредитоване».

«Сьогодні дійсно події під час чергового засідання так званої ТСК прийняли досить несподіваний оборот. Спочатку ми в черговий раз почули якийсь набір цитат одночасно із чотирьох законів України, які начебто забороняють народним депутатам України – не членам комісії бути присутніми під час засідання ТСК. Потім були свідками одностайного голосування представників правлячої монобільшості, які входять до складу ТСК стосовно того, щоб не члени комісії не були присутні на цьому засіданні», – розповів Забродський.

«Після цього було повідомлення, зміст якого було важко збагнути, стосовно того, що начебто режимне приміщення, яке було призначене для роботи комісії, якимось чином дискредитоване – я цитую голову комісії. І виходячи з цього, комісія буде шукати якесь нове місце, яке за своїми технічними параметрами, зокрема забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом буде задовольняти», – додав він.

Забродський зауважив, що згодом з’ясувалося, що таке найближче місце не в будівлі комітетів Верховної Ради, а в одній із будівель головного управління розвідки міністерства оборони.

В свою чергу, депутат з фракції «Голос» Роман Костенко повідомив, що наразі точно не відомо, де знаходиться Василь Бурба.

«Ми зараз точно не знаємо, де знаходиться ексголова розвідки Василь Бурба. Нам сказали, можливо, він в ГУР. Ми розуміємо, що таке ГУР – це багато об’єктів. Можливо десь у якомусь іншому приміщені. Його просто забрали, десь повезли і зараз він буде надавати свідчення. Питання в тому, що це будуть за свідчення, як вони будуть з нього взяті і де він взагалі чи перебуває він зараз у безпеці. Ми цього не розуміємо і не знаємо», – зазначив він.

Водночас представник «Європейської солідарності» наголосив, що така ситуація свідчить лише про те, що результати роботи та висновки слідчої комісії вже давно визначені, саме тому на її засідання обмежують доступ.

«Насправді немає значення, які саме доводи були використані головою комісії, насправді немає значення послідовність, з якою відбувалися події, про які я щойно розповів. Головне – це те, що сьогоднішні події в черговий раз підтвердили, що так звана ТСК від правлячої монобільшості намагається зробити все, щоб в той час, коли ймовірно головний свідок і безпосередній учасник тих подій готовий надавати інформацію, комісія робить все, щоб утаємничити цю інформацію і зберегти монополію, перш за все на отримання цієї інформації і відповідно на її тлумачення», – переконаний Забродський.

Він додав, що не очікує ніяких дивних заяв на сьогоднішньому вечірньому брифінгу голови комісії який вже анонсований, бо впевнений – відповідний текст і відповідні висновки вже розробленні.

«Та картина, яка на сьогодні складається, на жаль, не робить честі українському парламенту і дискредитує саму ідею роботи тимчасової слідчої комісії. Не озброєним оком видно, що комісія ставить перед собою зовсім інші цілі – далекі від пошуку відповіді на ті питання, які ставить перед комісією і перед народними обранцями суспільство. А саме: хто дав команду на відміну операції і хто винний в тому, що спланована операція, яка тривала не один рік не завершилася успішною реалізацією», – вважає депутат.

Раніше повідомлялося що тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розглядає інформацію у справі «вагнерівців», проведе засідання в п'ятницю, 24 вересня.

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі

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