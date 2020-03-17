Путін призначив дату голосування за «обнулення» президентських термінів



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Голосування щодо поправок до конституції РФ відбудеться тільки в тому випадку, якщо ситуація навколо коронавірусу дозволить провести такий захід, заявив Путін

На голосування буде винесено питання: «Ви схвалюєте зміни до конституції Російської Федерації?

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про дату голосування за поправки до конституції РФ.

Про це повідомляється на сайті Кремля у вівторок, 17 березня.

Датою призначено 22 квітня. На голосування буде винесено питання: «Ви схвалюєте зміни до конституції Російської Федерації?».

При цьому загальноросійське голосування щодо поправок до конституції відбудеться 22 квітня тільки в тому випадку, якщо ситуація навколо коронавірусу дозволить провести такий захід, заявив Путін.

Нагадаємо, у РФ придумали, як зробити Путіна «вічним президентом».

Як відомо, російський конституційний суд не побачив в законі про поправки протиріч з основним законом країни.

Раніше пакет поправок підтримали парламенти всіх 85 регіонів Росії, Рада Федерації затвердила це рішення, а Путін підписав документ. До нього увійшли визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, а також згадка бога і предків. З ініціативи депутата Валентини Терешкової в проєкті з'явилася поправка про «обнулення» президентських термінів, яка дозволяє Путіну знову стати кандидатом після 2024 року.