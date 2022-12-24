Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чому образився Штайнмаєр? Дипломат пояснив, що відбувалось із візитами в Україну президента ФРН

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Чому образився Штайнмаєр? Дипломат пояснив, що відбувалось із візитами в Україну президента ФРН
Німецькому президенту довелося ховатися у бомбосховищі від російських ракет
фото з відкритих джерел

«Президент Зеленський не відмовляв нікому у візиті в Україну»

Експосол України у Німеччині та новопризначений заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник пояснив історію з візитами німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, які скасовувалися чи то Берліном, чи то Києвом. В інтерв’ю «Главкому» він відповів, чи дійсно Володимир Зеленський казав німецькому колезі не їхати.

У квітні президент Німеччини Штайнмаєр повідомив, що, ймовірно, президент України відмовив йому в зустрічі. Серед причин нібито тісний зв’язок з Росією в минулому. Проте Андрій Мельник запевнив, що  Володимир Зеленський не відмовляв нікому у візиті в Україну.

Водночас дипломат впевнений, що шок для німецького суспільства через ситуацію довкола неприїзду Штайнмаєра був не зайвим, бо «тільки тоді німці осягнули, що щось відбувається не так». Зокрема, що не повинно бути дружньої політики Німеччини стосовно Росії. 

«Президент Зеленський не відмовляв нікому. Я маю на увазі делікатний сигнал федеральному президенту Німеччини про те, що його візит до України у контексті, який тоді планувався, був би найбільш ефективним в іншій констеляції. Тоді йшлося виключно про спільний візит президентів Польщі, Естонії, Латвії і Литви до України в знак солідарності. Але ніхто не відмовляв і не казав, що нібито у Києві не хотіли бачити Штайнмаєра. Всі ці балачки – від лукавого. Наша теза була дуже проста: ми хотіли б провести його візит у повноцінному форматі», – розповів дипломат.

Андрій Мельник, який понад сім років працював послом України в Німеччині, зазначив, що не може розкрити усі деталі, проте вважає, що ця ситуація була необхідною.

«Бо лише через такого масштабу рішення інша сторона, наш партнер, міг задуматися над тим, чому в Україні багато хто вважає німецьку політику умиротворення Путіна попередніх десятиліть однією з причин російської агресії. Зрештою, головне в цій історії те, що президенти переговорили одразу ж по телефону, зняли напругу. Я, до речі, був серед перших, хто попросив нашого президента провести цю розмову, щоб залагодити всі непорозуміння», – поділився дипломат.

Також Андрій Мельник вважає, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр мав би надати українцям «залізобетонні гарантії», що нова війна Росії проти України більше ніколи не повториться.

«Покаятися – це одне. Головне – почати діяти. Президент має ряд інструментів, і головне з них – слово. Він міг би щодва тижні давати інтерв’ю регіональній газеті і сказати: «Я вважаю, що ми все-таки замало робимо для України, тож я закликаю уряд: надайте Україні системи ППО, Patriot, броньовану техніку для звільнення окупованих територій, а головне – надайте членство в НАТО», – зауважив він.

Нагадаємо, у травні Франк-Вальтер Штайнмаєр у коментарі німецькому телеканалу MDR повідомив, що дипломатичні непорозуміння між Німеччиною та Україною вирішені. Німецький президент заявив, що готовий відвідати Україну, однак у короткостроковій перспективі такий візит поки що не планується.

6 жовтня президент Німеччини прибув у Київ та відвідав Корюківку, щоб ушанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина війна тероризм агресія Андрій Мельник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Чому образився Штайнмаєр? Дипломат пояснив, що відбувалось із візитами в Україну президента ФРН
Чому образився Штайнмаєр? Дипломат пояснив, що відбувалось із візитами в Україну президента ФРН
Кулеба пояснив, коли Україна вступить до НАТО
Кулеба пояснив, коли Україна вступить до НАТО
Спартц знову виступила проти виділення допомоги Україні
Спартц знову виступила проти виділення допомоги Україні
Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні (фото, відео)
Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні (фото, відео)
Зеленський змінив послів у двох країнах
Зеленський змінив послів у двох країнах
Банкова назвала країни-союзниці Росії у війні проти України
Банкова назвала країни-союзниці Росії у війні проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля
23K
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
9787
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
9671
Садовий знайшов винних в енергетичній кризі
8287
У Москві горить військова частина (відео)
6386
Чому Україна не б'є по Білорусі? Фаховий розбір політиків, юристів та військових

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту