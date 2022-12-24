Чому образився Штайнмаєр? Дипломат пояснив, що відбувалось із візитами в Україну президента ФРН

«Президент Зеленський не відмовляв нікому у візиті в Україну»

Експосол України у Німеччині та новопризначений заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник пояснив історію з візитами німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, які скасовувалися чи то Берліном, чи то Києвом. В інтерв’ю «Главкому» він відповів, чи дійсно Володимир Зеленський казав німецькому колезі не їхати.

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У квітні президент Німеччини Штайнмаєр повідомив, що, ймовірно, президент України відмовив йому в зустрічі. Серед причин нібито тісний зв’язок з Росією в минулому. Проте Андрій Мельник запевнив, що Володимир Зеленський не відмовляв нікому у візиті в Україну.

Водночас дипломат впевнений, що шок для німецького суспільства через ситуацію довкола неприїзду Штайнмаєра був не зайвим, бо «тільки тоді німці осягнули, що щось відбувається не так». Зокрема, що не повинно бути дружньої політики Німеччини стосовно Росії.

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«Президент Зеленський не відмовляв нікому. Я маю на увазі делікатний сигнал федеральному президенту Німеччини про те, що його візит до України у контексті, який тоді планувався, був би найбільш ефективним в іншій констеляції. Тоді йшлося виключно про спільний візит президентів Польщі, Естонії, Латвії і Литви до України в знак солідарності. Але ніхто не відмовляв і не казав, що нібито у Києві не хотіли бачити Штайнмаєра. Всі ці балачки – від лукавого. Наша теза була дуже проста: ми хотіли б провести його візит у повноцінному форматі», – розповів дипломат.

Андрій Мельник, який понад сім років працював послом України в Німеччині, зазначив, що не може розкрити усі деталі, проте вважає, що ця ситуація була необхідною.

«Бо лише через такого масштабу рішення інша сторона, наш партнер, міг задуматися над тим, чому в Україні багато хто вважає німецьку політику умиротворення Путіна попередніх десятиліть однією з причин російської агресії. Зрештою, головне в цій історії те, що президенти переговорили одразу ж по телефону, зняли напругу. Я, до речі, був серед перших, хто попросив нашого президента провести цю розмову, щоб залагодити всі непорозуміння», – поділився дипломат.

Також Андрій Мельник вважає, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр мав би надати українцям «залізобетонні гарантії», що нова війна Росії проти України більше ніколи не повториться.

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«Покаятися – це одне. Головне – почати діяти. Президент має ряд інструментів, і головне з них – слово. Він міг би щодва тижні давати інтерв’ю регіональній газеті і сказати: «Я вважаю, що ми все-таки замало робимо для України, тож я закликаю уряд: надайте Україні системи ППО, Patriot, броньовану техніку для звільнення окупованих територій, а головне – надайте членство в НАТО», – зауважив він.

Нагадаємо, у травні Франк-Вальтер Штайнмаєр у коментарі німецькому телеканалу MDR повідомив, що дипломатичні непорозуміння між Німеччиною та Україною вирішені. Німецький президент заявив, що готовий відвідати Україну, однак у короткостроковій перспективі такий візит поки що не планується.

6 жовтня президент Німеччини прибув у Київ та відвідав Корюківку, щоб ушанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.