Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN

Американські ЗМІ повідомили, що Зеленський вже вирушив до Вашингтона

Очікується, що під час візиту президент проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом

Президент України Володимир Зеленський вже прямує до Вашингтона. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на джерела, які знайомі з планами, в рамках візиту Зеленського до США.

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«Зеленський вже на шляху до Вашингтона», – йдеться у повідомленні.

За даними видання, візит Зеленського до Білого дому не був остаточно узгоджений і залишається інформаційно обмеженим з міркувань безпеки.

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При цьому, за даними CNN він включатиме зустріч Зеленського з Байденом і вищими посадовими особами адміністрації президента США.

Також ЗМІ зауважують, що ймовірно Зеленський вилетів до Вашингтона на американському військовому літаку з бази Рамштайн в Німеччині.

На даний час Офіс президента України не прокоментував інформацію про можливий візит Зеленського у США.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, Володимир Зеленський 21 грудня прилетить у Вашингтон із робочою поїздкою.

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Проте за інформацією Axios, поліція Капітолію посилює заходи безпеки, зважаючи на потенційний приїзд Зеленського.

Також журналісти також з'ясували, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосів у своєму листі попросила всіх членів Конгресу бути фізично присутніми на сесії, що пройде в середу ввечері. За її словами, це засідання матиме особливий «фокус на демократії».