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Зеленський сьогодні відвідає Вашингтон – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський сьогодні відвідає Вашингтон – ЗМІ
Президент України сьогодні відвідає Вашингтон
фото ілюстративне

Це буде перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прилетить у Вашингтон із робочою поїздкою. Про це  повідомляють американські ЗМІ, зокрема Axios та CNN.

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом

Наразі офіційного підтвердження візиту Зеленського у США немає. Офіс президента інформацію не коментує.

Проте якщо інформація підтвердиться офіційно – це буде перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

За інформацією Axios, поліція Капітолію посилює заходи безпеки, зважаючи на потенційний приїзд Зеленського.

Один зі співрозмовників Axios уточнив, що візит Зеленського у США залежить від безпекової ситуації.

Журналісти також з'ясували, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосів у своєму листі попросила всіх членів Конгресу бути фізично присутніми на сесії, що пройде в середу ввечері. За її словами, це засідання матиме особливий «фокус на демократії».

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою у Бахмуті Донецької області. Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Теги: Офіс президента Вашингтон президент Володимир Зеленський

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