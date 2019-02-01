ЦВК буде приймати документи від кандидатів на вихідних



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У суботу ЦВК розгляне питання про реєстрацію кількох потенційних кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) 2-3 лютого продовжить прийом документів від кандидатів на посаду президента.

Про це розповіли в Центрвиборчкомі.

Так, секретаріат ЦВК буде приймати документи у суботу 2 лютого з 9:00 до 18:00.

«У неділю приймають документи з 9:00 ранку до 24:00», - повідомили в ЦВК.

Крім того, очікується, що в суботу комісія розгляне питання про реєстрацію кількох потенційних кандидатів на посаду президента. 2 лютого засідання ЦВК очікується близько 11:00.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України на чергових виборах.

На засіданні ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію кандидатами в президенти самовисуванця, лідера Патріотичної партії України Миколи Габера і позафракційного народного депутата Юрія Дерев'янка, висунутого партією «Воля».

Отже, станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти України. Це рекордна кількість зареєстрованих кандидатів у президенти України.

Нагадаємо, керівник Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що явка на вибори президента України 31 березня буде на рівні 2014 року.

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Джерело: РБК-Україна