ЦВК дозволила виготовити на полярній станції бюлетені для голосування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антарктична станція «Академік Вернадський»

Рішення було ухвалено у вигляді винятку

Центральна виборча комісія дозволила дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на полярній станції України (антарктична станція «Академік Вернадський»), у вигляді виключення виготовити виборчі бюлетені для повторного голосування на виборах глави держави безпосередньо цією комісією.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ЦВК 17 квітня.

«Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці № 801052 територіального виборчого округу № 223, утвореної на полярній станції України, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для повторного голосування 21 квітня 2019 року на чергових виборах президента України безпосередньо цією комісією в кількості 13 штук, що на 0,5% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, на засіданні 15 квітня ЦВК передала на 101 закордонну виборчу дільницю 436 тис. 528 бюлетенів.

16 квітня ЦВК передала ще півтисячі бюлетенів на закордонні дільниці.