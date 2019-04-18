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    Політика

    ЦВК дозволила виготовити на полярній станції бюлетені для голосування

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    <p>Антарктична станція &laquo;Академік Вернадський&raquo;</p> - ЦВК дозволила виготовити на полярній станції бюлетені для голосування

    Антарктична станція «Академік Вернадський»

    Рішення було ухвалено у вигляді винятку

    Центральна виборча комісія дозволила дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на полярній станції України (антарктична станція «Академік Вернадський»), у вигляді виключення виготовити виборчі бюлетені для повторного голосування на виборах глави держави безпосередньо цією комісією.

    Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ЦВК 17 квітня.

    «Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці № 801052 територіального виборчого округу № 223, утвореної на полярній станції України, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для повторного голосування 21 квітня 2019 року на чергових виборах президента України безпосередньо цією комісією в кількості 13 штук, що на 0,5% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці», - наголошується в повідомленні.

    Нагадаємо, на засіданні 15 квітня ЦВК передала на 101 закордонну виборчу дільницю 436 тис. 528 бюлетенів.

    16 квітня ЦВК передала ще півтисячі бюлетенів на закордонні дільниці.

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