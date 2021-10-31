  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Вибори мера Харкова: з’явилися дані щодо явки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ажіотажу на виборчих дільницях не було - Вибори мера Харкова: з’явилися дані щодо явки
    Ажіотажу на виборчих дільницях не було
    Фото: РБК-Україна

    Стало відомо, скільки харків'ян проголосували на виборах міського голови

    У Харкові 31 жовтня містяни обирали нового мера. Станом на 20:00 участь у голосуванні взяло 28,6% виборців. Про це інформує сайт «Опори».

    Активісти мережі зазначили, що похибка у підрахунках становить 1,1%. Станом на 16:00 явка становила 22,7%

    «Явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28,6% (похибка – 1.1%). У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45.5% виборців»,
    – заявили в в «Опорі»

    Як повідомляє «Суспільне», у міськраді Харкова припустили, що низька активність виборців нібито може бути пов'язана із заявою народного депутата від «Слуги народу» Михайла Радуцького, яка ввела людей в оману.

    «Він сказав, що на дільницях треба буде мати Covid-сертифікат, щоб прийти. Ми, звісно, спростували. Представник тервиборчкому спростувала це. Але мешканців міста це налякало», – пояснив виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов.

    На посаду мера Харкова претендують 12 кандидатів. Основними конкурентами є секретар міської ради Ігор Терехов та колишній очільник міста Михайло Добкін.

    Як відомо, екзитполи вже назвали ймовірного переможця на виборах у Харкові.

    Як повідомлялося, у Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками.

    Читайте також:


    Теги: Харків вибори Михайло Добкін Ігор Терехов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибори мера Харкова: з’явилися дані щодо явки