Вибори мера Харкова: з’явилися дані щодо явки

Ажіотажу на виборчих дільницях не було

Стало відомо, скільки харків'ян проголосували на виборах міського голови

У Харкові 31 жовтня містяни обирали нового мера. Станом на 20:00 участь у голосуванні взяло 28,6% виборців. Про це інформує сайт «Опори».

Активісти мережі зазначили, що похибка у підрахунках становить 1,1%. Станом на 16:00 явка становила 22,7%

«Явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28,6% (похибка – 1.1%). У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45.5% виборців»,

– заявили в в «Опорі»

Як повідомляє «Суспільне», у міськраді Харкова припустили, що низька активність виборців нібито може бути пов'язана із заявою народного депутата від «Слуги народу» Михайла Радуцького, яка ввела людей в оману.

«Він сказав, що на дільницях треба буде мати Covid-сертифікат, щоб прийти. Ми, звісно, спростували. Представник тервиборчкому спростувала це. Але мешканців міста це налякало», – пояснив виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов.

На посаду мера Харкова претендують 12 кандидатів. Основними конкурентами є секретар міської ради Ігор Терехов та колишній очільник міста Михайло Добкін.

Як відомо, екзитполи вже назвали ймовірного переможця на виборах у Харкові.

Як повідомлялося, у Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками.

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