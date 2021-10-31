У Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео)

Порушення помітив один із кандидатів, який балотується в окрузі

На Черкащині на одній із дільниці у Золотоноші почали завчасно заповнювати протоколи про підрахунок голосів. Про це повідомляє пресслужба Громадянської мережі «Опора».

Як зазначає організація, на виборчій дільниці №710882, що розташована у Черкаському навчальному центрі, члени дільничної виборчої комісії почали заповнювати протоколи про підрахунок голосів завчасно.

«Порушення помітив один із кандидатів, який балотується в окрузі. Він викликав на місце подій поліцію», – йдеться у повідомленні.

В «Опорі» додали, що відповідно до ст. 87 Закону України «Про вибори народних депутатів України» складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється під час підсумкового засідання дільничної виборчої комісії. Згідно з ч. 3 цієї ж статті на час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії відповідно заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

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