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    У Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео)

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    На виборчу дільницю №710882 викликали поліцію - У Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео)
    На виборчу дільницю №710882 викликали поліцію
    фото скрншот відео

    Порушення помітив один із кандидатів, який балотується в окрузі

    На Черкащині на одній із дільниці у Золотоноші почали завчасно заповнювати протоколи про підрахунок голосів. Про це повідомляє пресслужба Громадянської мережі «Опора».

    Як зазначає організація, на виборчій дільниці №710882, що розташована у Черкаському навчальному центрі, члени дільничної виборчої комісії почали заповнювати протоколи про підрахунок голосів завчасно.

    «Порушення помітив один із кандидатів, який балотується в окрузі. Він викликав на місце подій поліцію», – йдеться у повідомленні.

    В «Опорі» додали, що відповідно до ст. 87 Закону України «Про вибори народних депутатів України» складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється під час підсумкового засідання дільничної виборчої комісії. Згідно з ч. 3 цієї ж статті на час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії відповідно заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

    Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.

    Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

    До слова, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

    До слова, на Черкащині зафіксовані факти, що можуть свідчити про ймовірне контрольоване голосування.

    Стало відомо, що в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені.

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    Теги: вибори Черкаси
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    У Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео)