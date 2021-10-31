Бійка на дільниці Черкащини: спостерігач напав на водія виборчкому

Спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломби на переносній скриньці для голосування

Водій поліцію не викликав та покинув приміщення для голосування

На виборчій дільниці в селі Деньги, що на Золотоніщині, стався конфлікт між членами дільничної комісії та спостерігачем. Про це повідомляє пресслужба Громадянської мережі «Опора».

Як зазначили в організації, на виборчій дільниці №71089 спостерігач намагався зірвати пломбу із скриньки для голосування на дому.

«Коли члени ДВК, котрі організовували голосування виборців за місцем перебування, повернулися у приміщення для голосування, спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломби на переносній скриньці для голосування. Свої дії він мотивував тим, що має намір перевірити цілісність пломб», – розповів він.

Спостерігачі складали акт про порушення

Члени дільничної комісії розцінили такі дії, як намір пошкодити пломби. Водій, який возив членів комісії для голосування за місцем перебування, зробив зауваження з цього приводу спостерігачу та схопив його за лікоть. Після чого спостерігач вдарив водія в обличчя. Водій поліцію не викликав та покинув приміщення для голосування. Поки інші спостерігачі складали акт про порушення, спостерігач від кандидата покинув виборчу дільницю.

Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

До слова, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

Як повідомлялося, Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях.