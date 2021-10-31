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    Бійка на дільниці Черкащини: спостерігач напав на водія виборчкому

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    Спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломби на переносній скриньці для голосування - Бійка на дільниці Черкащини: спостерігач напав на водія виборчкому
    Спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломби на переносній скриньці для голосування
    Фото zik.ua

    Водій поліцію не викликав та покинув приміщення для голосування

    На виборчій дільниці в селі Деньги, що на Золотоніщині, стався конфлікт між членами дільничної комісії та спостерігачем. Про це повідомляє пресслужба Громадянської мережі «Опора».

    Як зазначили в організації, на виборчій дільниці №71089 спостерігач намагався зірвати пломбу із скриньки для голосування на дому.

    «Коли члени ДВК, котрі організовували голосування виборців за місцем перебування, повернулися у приміщення для голосування, спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломби на переносній скриньці для голосування. Свої дії він мотивував тим, що має намір перевірити цілісність пломб», – розповів він.

    Спостерігачі складали акт про порушення

    Спостерігачі складали акт про порушення

    Члени дільничної комісії розцінили такі дії, як намір пошкодити пломби. Водій, який возив членів комісії для голосування за місцем перебування, зробив зауваження з цього приводу спостерігачу та схопив його за лікоть. Після чого спостерігач вдарив водія в обличчя. Водій поліцію не викликав та покинув приміщення для голосування. Поки інші спостерігачі складали акт про порушення, спостерігач від кандидата покинув виборчу дільницю.

    Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

    До слова, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

    Як повідомлялося, Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях.

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    Теги: вибори водій Черкащина поліція
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    Бійка на дільниці Черкащини: спостерігач напав на водія виборчкому