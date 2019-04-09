Аласанія запропонував кандидатам у президенти зустрітися після дебатів



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Аласанія висловив сумніви в тому, що Зеленський і Порошенко дійсно хочуть провести дебати

Готовий надати кандидатам можливість провести ток-шоу з експертами і журналістами, - голова НГТ

Голова Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія запропонував кандидатам у президенти шоумену Володимиру Зеленському та чинному президенту України Петру Порошенку після офіційних дебатів взяти участь у ток-шоу з залученням експертів і журналістів. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Аласанія висловив сумніви в тому, що Зеленський і Порошенко дійсно хочуть провести дебати. Водночас, він заявив про готовність організувати дебати на «Суспільному» у відповідності до законодавства та постанови Центральної виборчої комісії.

«Після цього (дебатів 19 квітня, - ред.) готовий надати кандидатам можливість провести ток-шоу з експертами і журналістами, якщо вони будуть до цього готові, поза державне фінансування», - додав Аласанія.

Нагадаємо, Аласанія повідомив, скільки коштуватимуть дебати. Він заявив, що вартість проведення дебатів перед виборами на НСК «Олімпійський» між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком становить майже 6 млн доларів.

Напередодні повідомлялось, що глава парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що президент України Петро Порошенко чекає на кандидата на посаду глави держави, шоумена Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

7 квітня Петро Порошенко у прямому ефірі на телеканалі «Україна» заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

Сьогодні Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

Зазначимо, що Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.