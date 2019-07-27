ЦВК залишилось прийняти протоколи з мокрими печатками з п’яти окружкомів
Станом на 27 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування 194 ОВК
Центральна виборча комісія 27 липня прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування з 11 окружних виборчих комісій (ОВК).
Про повідомляє пресслужба ЦВК.
Таким чином, станом на 27 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування 194 ОВК.
Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 27, № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 з поміткою «Уточнений».
Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 14, № 21, № 89, № 92, № 93, № 132, № 143, № 193, № 217 з поміткою «Уточнений» до 29 липня, а ОВК ОВО № 18, № 34, № 50, № 52, № 59, № 96, № 107, № 114, № 137 – до 30 липня.
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