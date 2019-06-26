ЦВК знову відмовила партіі Саакашвілі у реєстрації



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Голова ЦВК вважає позицію про відмову в реєстрації «Руху нових сил» законною

Михеїл Саакашвілі виграв суд, але Центрвиборчком не хоче виконувати його рішення

Центральна виборча комісія сьогодні відмовилась реєструвати партію «Рух нових сил». Про це «Главкому» повідомив один із активістів партії Давид Сакварелідзе.

Він зазначив, що «після рішення суду ЦВК повторно відмовило у реєстрації», посилаючись на те, що буде подавати апеляцію на рішення суду.

У середу, 26 червня, голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу заявила, що комісія вважає свою позицію про відмову в реєстрації виборчих списків «Руху нових сил» законною і відстоюватиме ці рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, ввечері суд дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

Раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

До слова, 25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати.



