Дайджест акцій солідарності з Україною: щоденні протести та вимоги визнати Росію країною агресором (фото)

У Сіднеї учасники проукраїнської акції виступили з вимогою до компанії Colgate-palmolive піти з російського ринку

Минулого тижня пройшло 11 проукраїнських мітингів у різних країнах Європи

В різних країнах світу продовжуються акції протесту на підтримку України. Минулого тижня учасники вимагали визнати Росію – країною агресором, а бізнес, який досі присутній у РФ – покинути російський ринок, передає «Главком».

За інформацією Українського центру безпеки та співпраці минулого тижня на проукраїнських акціях звучали заклики збільшити військову допомогу Україні на тлі мобілізації у РФ, зокрема, надати Україні системи ППО та засоби захисту повітряного простору. Також активісти звертали увагу міжнародної спільноти на постачання Іраном Росії дронів.

Минулого тижня, зокрема, пройшло 11 проукраїнських мітингів у різних країнах Європи. 11 окремих акцій. Мілан, Осло та Гетеборг – проводять акції щоденно. Зокрема, в Бухаресті українські активісти почали збирати підписи для відкритого листа до Румунського парламенту із вимаганням визнати Росію – країною терористом.

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У Празі, в Чехії пройшла масштабна проєвропейська й проукраїнська акція, під час якої перед учасниками виступила перша леді Олена Зеленська. В Берліні, в Німеччині активісти передали звернення німецькому канцлеру Олафу Шольцу з проханням надати Україні більше «Леопардів». А в Сіднеї (Австралія) учасники проукраїнської акції виступили з вимогою до компанії Colgate-palmolive покинути російський ринок.

Також акції пройшли у Парижі, Лісабоні, Мілані, Кардіффі, Гамбурзі, Гетеборзі тощо.

Як повідомляв «Главком», в Іспанії на українських активістів напала навіжена пошановувачка Путіна, яка кричала, що «українців мало бомблять».

Нагадаємо, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.