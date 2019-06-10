«Не треба боятися Андрія Богдана», - №4 в списку «Слуги народу» Арахамія



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Давид Арахамія, який в 2014 році очолив «волонтерський десант» в Міноборони, в 2019 році вирішив піти в велику політику за списком президентської партії

Волонтер і миколаївський підприємець Давид Арахамія, який знаходиться під №4 в списку партії «Слуга народу», розповів, чому вирішив йти на вибори від президентської політсили.

Він повідомив, що особисто познайомився з Володимиром Зеленським декілька тижнів тому.

«Ми провели близько 4-х годин в досить відвертих і глибоких розмовах про плани, цілі, методи і можливості. Ті, хто мене знають особисто, повинні зрозуміти наскільки я чутливий до питань репутації і етики ціннісного збігу з співрозмовниками», - написав Арахамія у Фейсбук.

Він додав, що «ставив відкриті, їдкі та нахабні запитання». Це були запитання про Коломойського, і про команду президента.

«Володимир відповідав спокійно, залучено і дуже відкрито. Я познайомився з Андрієм Богданом, якого всі так бояться і ми провели теж багато часу разом - моя оцінка - боятися не треба, всі, кого я знайомив потім, зізнавалися, що були не праві в своїх оцінках», - розповів четвертий номер списку.

«Мій висновок - це команда людей, які справді вірять і хочуть. Ви знаєте, що я страшно вірю в енергію або в її відсутність. Тут енергії ДУЖЕ багато», - заявив Арахамія, додавши, що в деяких питаннях у них не вистачає компетенції.

Він сказав, що вірить президенту Зеленському, бачив його команду і вірить в неї.

Сьогоднішні свій стан він порівняв з тим, який був у 2014 році, коли відбулося захоплення Криму, Миколаїв опинився в ситуації, коли можна було пострілом зі стартового пістолета зробити місто про-російським або про-українським.

«У мене тоді було точно таке ж відчуття - абстрагуватися, виїхати і спостерігати або ж зануритися на 110%, включити всі ресурси і спробувати змінити. Тоді я вибрав другу позицію і до сих пір не шкодую і навіть дуже сильно пишаюся… Зараз ситуація точно така ж, тільки на політичному фронті. Або ти включаєшся і працюєш до кінця, або відходиш в сторону і чекаєш того солодкого моменту, коли можеш сказати: «А я ж казав, обісруться», - описав ситуацію Арахамія.

Він зізнається, що йому страшно йти в цю Раду. «Я не законотворець, я по життю організатор, менеджер. Я хочу займатися інвестиціями в країну, я хочу, щоб в країні були гроші. Будуть гроші - будь-який політик впорається, навіть якщо буде рівень корупції. У бідній країні - майбутнього немає. Чи зможу я вплинути на те, щоб в країні стало більше грошей? - думаю зможу, якщо буде хоча б сотня осіб з енергією, які теж хочуть», - пояснив підприємець.

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