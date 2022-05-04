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    Де ховаються Льовочкіни? Результати міжнародного розслідування

    Юлія і Сергій Льовочкін, імовірно, перебувають на своїй віллі у Франції - Де ховаються Льовочкіни? Результати міжнародного розслідування
    Юлія і Сергій Льовочкін, імовірно, перебувають на своїй віллі у Франції
    фото: Facebook Наталі Седлецької

    Сім’я проросійських депутатів Верховної Ради виїхала з Україні ще до початку війни

    Сергій та Юлія Льовочкіни, обрані до парламенту за списками ОПЗЖ, не з’являються у Верховній Раді та взагалі на території України ще з зими. Про це на Facebook написала авторка журналістського проєкту «Схеми» Наталя Седлецька.

    Журналістка нагадала, що Сергій Льовочкін вилетів з України до Венеції 10 лютого, а його сестра Юлія із чоловіком, очільником «Київгазу» Андрієм Вінграновським, ще раніше – 26 січня, до Ніцци.

    Телефон Юлії Льовочкіної, як з’ясували журналісти, увесь час зареєстрований у роумінгу в Франції, де у Льовочкіних є вілла.

    «Ми попросили французьких колег-журналістів, а також представників української громади у Франції навідатись до вілли Льовочкіних поблизу Ніцци на мисі Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазуровому узбережжі», – зазначила Седлецька.

    За отриманою журналістами «Схем» інформацією, вулиці, які прилягають до маєтку родини Льовочкіних, заповнені автомобілями з українськими реєстраційними номерами. «Хоч серед них немає автівок, прямо записаних на народних депутатів, втім, тут є автівки їхнього близького оточення», – зазначила Седлецька.

    Вона також додала, що стаття про Сергія та Юлію Льовочкіних вийшла друком у одній із найбільших регіональних газет Франції, Nice-Matin.

    Нагадаємо, попри свою відсутність в Україні брат і сестра Льовочкіни увійшли у новостворену депутатську групу «Платформа за життя та мир» , яку склала частина депутатів від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя».

    Теги: Сергій Льовочкін Україна
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    Де ховаються Льовочкіни? Результати міжнародного розслідування