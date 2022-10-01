«Демони святкували масові вбивства». Подоляк відреагував на шабаш у Москві

Цивілізований світ не підтримує дії Росії та Путіна

Масові мітинги у центрі Москви в підтримку російського диктатора Володимира Путіна є святкуванням вбивств українців

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропутінські мітинги у російській столиці «пеклом на Красній площі». Подоляк також розкритикував росіян, які брали участь. Про це він написав у своєму Twitter.

«Демони істерично святкували масові вбивства і спробу захоплення чужої території», – заявив радник голови ОП.

Він підкреслив, що світ не підтримує дії Росії та Путіна і прагне зупинити зло та свавілля.

«Цивілізований світ вирішив прискорити військову допомогу Україні, припинити російське свавілля та зберегти принципи глобальної безпеки. Зло не залишиться безкарним», – додав Подоляк.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.