День знань та оборона України. Звернення президента (відео)

Більш як 3,7 млн українських дітей сьогодні розпочали новий навчальний рік

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення відзвітував про результати Ставки верховного головнокомандувача.

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«Щойно провів засідання Ставки. Фактично вся Ставка – про ситуацію на фронті зараз. Головком, командувачі. Окрема закрита доповідь керівника ГУР Буданова. Ситуація на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити», – сказав він.

Була сьогодні у глави держави і нарада з правоохоронцями. – «Продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України».

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Крім того, президент взяв участь у роботі дуже представницького італійського форуму – форуму «Амброзетті». Це один із ключових європейських майданчиків для напрацювання політики. Подякував Італії за всю надану підтримку. Та закликав діяти разом.

«Більш як 3,7 млн українських дітей сьогодні розпочали новий навчальний рік. Більшість – в Україні. Більшість – в офлайн або змішаному форматі, коли все ж таки зберігається соціальна взаємодія між дітьми. Звичайно, ми зробимо все, щоб на всій нашій землі можна було повернутися до шкіл, до університетів – нормально. Без онлайну. Програма створення укриттів буде реалізована. І свободу повернемо на всю нашу землю. Усмішка кожної дитини сьогодні, кожна квітка, яку діти принесли до школи, кожен урок, який сьогодні провели українські вчителі, і кожна мрія, яка виникла сьогодні в українських дітей, – усе це докази того, що Україна точно витримає. Життя триває. Життя міцнішає. І буде день, коли 1 вересня на всій нашій землі стане однаково мирним і безпечним. Слава всім, хто наближає такий час! Час нашої перемоги», – продовжив він.

Наприкінці звернення Зеленський подякувати всім, хто вже зацікавився новим освітнім державним проєктом – застосунком «Мрія».

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Як повідомлялося, в Україні сьогодні запрацював освітній застосунок.