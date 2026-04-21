«Слуга народу» поповнилася новою депутаткою: що про неї відомо (фото)

У Верховній Раді буде нова депутатка Олена Київець

Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральну виборчу комісію.

«До Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар’ї Володіної у зв’язку з особистою заявою», – йдеться в повідомленні.

Дар’я Володіна була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Олену Київець, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 161, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», – повідомили у комісії.

Що відомо про Олену Київець

Олена Київець народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Вона закінчила Національну академію внутрішніх справ України, має науковий ступінь докторки юридичних наук.

Працювала викладачкою та помічницею народних депутатів. У 2016 році разом із майбутнім головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації «Ліга професорів права».

На парламентських виборах 2019 року балотувалася від партії «Слуга народу» під №161 як безпартійна.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 8 квітня підтримала проєкт постанови про складання депутатських повноважень народною депутаткою від фракції «Слуга народу» Дар'єю Володіною.

«Главком» писав, що після рішення Володіної 8 квітня кількість народних депутатів зменшилася до 392. Ці дані вже значаться на офіційному порталі Верховної Ради.

Для порівняння, конституційний склад Верховної Ради має налічувати 450 народних обранців. Проте через неможливість провести вибори на окупованих територіях та низку дострокових складань повноважень, кількість фактичних депутатів продовжує скорочуватися.