«Слуга народу» поповнилася новою депутаткою: що про неї відомо (фото)

У Верховній Раді буде нова депутатка Олена Київець
Центрвиборчком після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної визнав обраною народною депутаткою Олену Київець 

Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральну виборчу комісію.

«До Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар’ї Володіної у зв’язку з особистою заявою», – йдеться в повідомленні.

Дар’я Володіна була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Олену Київець, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 161, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», – повідомили у комісії.

Що відомо про Олену Київець

Олена Київець народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Вона закінчила Національну академію внутрішніх справ України, має науковий ступінь докторки юридичних наук.

Працювала викладачкою та помічницею народних депутатів. У 2016 році разом із майбутнім головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації «Ліга професорів права».

На парламентських виборах 2019 року балотувалася від партії «Слуга народу» під №161 як безпартійна.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 8 квітня підтримала проєкт постанови про складання депутатських повноважень народною депутаткою від фракції «Слуга народу» Дар'єю Володіною.

«Главком» писав, що після рішення Володіної 8 квітня кількість народних депутатів зменшилася до 392. Ці дані вже значаться на офіційному порталі Верховної Ради.

Для порівняння, конституційний склад Верховної Ради має налічувати 450 народних обранців. Проте через неможливість провести вибори на окупованих територіях та низку дострокових складань повноважень, кількість фактичних депутатів продовжує скорочуватися.

Читайте також:

Читайте також

Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
14 квiтня, 10:05
«Слуга» Володіна складає мандат
«Слуга» Володіна складає мандат
23 березня, 12:15
Повний текст законопроєкту наразі відсутній на сайті Ради
Військовий облік жінок: у Раді з'явився законопроєкт
31 березня, 12:04
Нардеп пожартував про блокування Telegram у столиці
Депутат Київради розвеселив мережу «заявою» про блокування Telegram, Instagram та OnlyFans
1 квiтня, 14:13
Глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями»
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
6 квiтня, 10:57
В асоціації пропонують створити нову робочу групу для підготовки оновленої редакції законопроєкту
Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС
7 квiтня, 12:45
Рада посилила контроль за боржниками
Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців
7 квiтня, 18:53
Рада дала старт новому фінансуванню від ЄС
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
7 квiтня, 20:34
Верховна Рада підтримала проєкт постанови про складання депутатських повноважень Володіною
«Слуга» Володіна склала депутатський мандат: скільки тепер народних обранців
8 квiтня, 14:30

Єврокомісарка анонсувала три гарні новини для України
Єврокомісарка анонсувала три гарні новини для України
Президент підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС
Президент підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС
Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині
Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
