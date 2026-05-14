Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Парламентська слідча комісія викликала на засідання ворожку Вероніку Анікієвич (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Парламентська слідча комісія викликала на засідання ворожку Вероніку Анікієвич (фото)
Фігурантка антикорупційної справи Вероніка Анікієвич
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради викликає на засідання фігурантку антикорупційної справи Анікієвич

Парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) викликає на своє засідання Вероніку Анікієвич (відому також як Вероніка Феншуй), яка є фігуранткою гучної антикорупційної справи. Якщо вона проігнорує виклик, народні депутати готові задіяти правоохоронців для примусової доставки. Про це у своїх соцмережах повідомив голова тимчасової слідчої комісії, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, інформує «Главком».

Засідання профільної комісії Верховної Ради України заплановане на п'ятницю, 15 травня.

«На засідання ТСК 15 травня запрошуємо Вероніку Анікієвич (вона ж Вероніка Феншуй)», – йдеться в запрошенні.

Парламентська слідча комісія викликала на засідання ворожку Вероніку Анікієвич (фото) фото 1

Також голова парламентської ТСК Олексій Гончаренко звернувся до запрошеної у фірмовому іронічному стилі, натякаючи на її публічний псевдонім, проте з цілком серйозними юридичними наслідками.

«Пані Вероніка, не по-феншуйному буде, якщо ви не прийдете на ТСК, і нам доведеться застосувати силові методи доставки», – написав Гончаренко.

«Главком» писав, що у межах досудового розслідування у справі про відмивання коштів через котеджне містечко «Династія» засвітилася 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, за даними слідства, нібито радився з нею про призначення на державні посади.

За даними слідства, консультантка з астрології нібито мала окремий телефон для спілкування з Єрмаком. Прокурори стверджували, що ексглава Банкової листувався з абонентом «Вероника Феншуй Офис» щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до котеджного містечка «Династія».

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

До слова, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Читайте також:

Теги: ТСК Олексій Гончаренко Верховна Рада депутат корупція ворожка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корупція – явище, яке притаманно багатьом країнам
Корупція під час війни: уроки світу для України
2 травня, 15:45
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
Володимир Цабаль у 2019 році пройшов до Ради по списку від партії «Голос»
Нардеп Цабаль складає мандат
24 квiтня, 18:37
Програма «єСадок» розрахована на сім'ї, чиї діти не отримали місця у комунальних закладах дошкільної освіти
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
27 квiтня, 11:45
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Жінка щомісяця переказувала гроші за «ритуали» та молитви «монахів» – поки не усвідомила, що її ошукали
У Хмельницькому «ворожка» виманила у місцевої жительки пів мільйона
30 квiтня, 18:08
Рада активізувала створення комісії компенсацій для України
Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ: як це працюватиме
30 квiтня, 14:43
Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Воєнний збір направлятиметься на зарплати військовослужбовців. Рада підтримала законопроєкт
Сьогодні, 15:51
Депутат планує запропонувати парламенту посилити заходи контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон і не повертаються
Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації
9 травня, 16:48

Кримінал

Перелік фірм, які «скинулися» на скандальне будівництво резиденцій у «Династії»
Перелік фірм, які «скинулися» на скандальне будівництво резиденцій у «Династії»
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському у справі про держзраду
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському у справі про держзраду
Парламентська слідча комісія викликала на засідання ворожку Вероніку Анікієвич (фото)
Парламентська слідча комісія викликала на засідання ворожку Вероніку Анікієвич (фото)
Справа Єрмака: що відомо про Розу Тапанову, яка внесла за нього 8 млн грн застави
Справа Єрмака: що відомо про Розу Тапанову, яка внесла за нього 8 млн грн застави
Коригували удари по Києву та Запоріжжю. СБУ затримала російських агентів
Коригували удари по Києву та Запоріжжю. СБУ затримала російських агентів
Стало відомо, чи буде арешт Чернишова після Єрмака
Стало відомо, чи буде арешт Чернишова після Єрмака

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua