Парламентська слідча комісія викликала на засідання ворожку Вероніку Анікієвич (фото)

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради викликає на засідання фігурантку антикорупційної справи Анікієвич

Парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) викликає на своє засідання Вероніку Анікієвич (відому також як Вероніка Феншуй), яка є фігуранткою гучної антикорупційної справи. Якщо вона проігнорує виклик, народні депутати готові задіяти правоохоронців для примусової доставки. Про це у своїх соцмережах повідомив голова тимчасової слідчої комісії, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, інформує «Главком».

Засідання профільної комісії Верховної Ради України заплановане на п'ятницю, 15 травня.

«На засідання ТСК 15 травня запрошуємо Вероніку Анікієвич (вона ж Вероніка Феншуй)», – йдеться в запрошенні.

Також голова парламентської ТСК Олексій Гончаренко звернувся до запрошеної у фірмовому іронічному стилі, натякаючи на її публічний псевдонім, проте з цілком серйозними юридичними наслідками.

«Пані Вероніка, не по-феншуйному буде, якщо ви не прийдете на ТСК, і нам доведеться застосувати силові методи доставки», – написав Гончаренко.

«Главком» писав, що у межах досудового розслідування у справі про відмивання коштів через котеджне містечко «Династія» засвітилася 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, за даними слідства, нібито радився з нею про призначення на державні посади.

За даними слідства, консультантка з астрології нібито мала окремий телефон для спілкування з Єрмаком. Прокурори стверджували, що ексглава Банкової листувався з абонентом «Вероника Феншуй Офис» щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до котеджного містечка «Династія».

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

До слова, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.